На Белом озере в Томске установили новые перголы и частично обустроили сцену

14 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На Белом озере в Томске установили новые перголы и часть скамеек под ними. Также обустраивается сцена, она уже обита фанерой в единой стилистике, осталось доделать подиум со ступеням. Освещение на этом участке по-прежнему не включено.

Как изменилось Белое озеро за новогодние выходные — смотрите в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Напомним, в 2025 году работы по обновлению и благоустройству вокруг территории Белого озера стали одной из самых обсуждаемых тем городского развития. По вине подрядчиков на площадке до сих пор продолжается ремонт, хотя сроки контрактов истекли еще 1 октября 2025 года.

Подробнее о ситуации, а также об истории места мы рассказывали по ссылкам.

Фото: Савелий Петрушев

