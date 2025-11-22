Томичей приглашают на презентацию книги о Томске и студенчестве 1950–1990 гг.

22 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Во вторник, 25 ноября, В Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина пройдет презентация дополнительного издания книги томского историка и общественного деятеля «Общежитие. Записки экскурсовода». Оно включает воспоминания Георгий Шахтарина и его друзей о студенческой жизни, буднях ИФФ ТГУ, формировании университетского кампуса и важных событиях города, происходивших в 1950–1990 гг. в Томске.

По словам Георгия Шахтарина, выпускника истфака, более 50 лет принимающего участие в работе Хоровой капеллы ТГУ и четверть века заведовавшего актовым залом университета, это уже второй тираж книги, который в количестве 50 экземпляров ему удалось напечатать за свой счет. Ранее, первые сто экземпляров выпустило издательство Томского государственного университета при поддержке Эндаумент-фонда вуза.

— Почти все 50 лет, что я собирал материалы, у меня была идея сделать книгу про Томск, где была бы рассказана его история, а наше студенчество стало бы ее частью. Сразу же ко мне пришло это название — «Общежитие». Помню, что в 2003 году мы с женой приобрели первый компьютер. Она посадила меня и говорит: «Ну, я тебе написала первое слово „Общежитие“, дальше ты сам». А я не особо умел набирать текст, поэтому так и не подошел к этому «общежитию». Писал все от руки. Потом отдал товарищу, чтобы тот набрал на компьютере написанные три главы, но он их потерял! Пришлось писать заново. Только про пушкинские памятники текст я не стал восстанавливать, — говорит Георгий Шахтарин.

В «Записках экскурсовода» 15 глав, начиная с истории формирования вузовского кампуса в Томске и заканчивая легендами и историями общежития. Половина издания — приложения, куда вошли ранее опубликованные статьи и материалы Шахтарина о Троицком соборе, символах Томска, административном делении Западной Сибири, строительстве Транссибирской магистрали и многом другом.

Презентация книги «Общежитие. Записки экскурсовода» состоится в актовом зале библиотеки по адресу: ул. Карла Маркса, 14, каб. 45. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Томская книга». Начало в 14.00.

Вход свободный, 18+.

