«Общежитие. Записки экскурсовода»: вышла книга Г. Шахтарина о Томске и студенчестве 1950–1990 г.г.

29 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Чем жил город Томск и его жители в 50–90-е годы прошлого века? Как проходили будни студентов, чем они занимались после занятий и кем стали, окончив вуз?

Об этом рассказал в своей книге «Общежитие. Записки экскурсовода» Георгий Шахтарин, выпускник ИФФ ТГУ, историк, более 50 лет принимающий участие в работе Хоровой капеллы ТГУ и четверть века заведовавший актовым залом университета. В издании он делится не только собственными воспоминаниями о студенческой жизни, но и историями сокурсников и друзей, а также опубликованными ранее материалами по истории Томска и его альма-матер.

Мы поговорили с Георгием Александровичем о том, как создавалась эта книга, чем ему запомнилась общежитская жизнь, и где в Томске были самые вкусные пельмени.

Георгий Шахтарин пришел к нам в редакцию со своей рукописью и рассказал о том, что вошло в печатный вариант книги «Общежитие. Записки экскурсовода», а что нет. Фото: Савелий Петрушев

Над сборником воспоминаний Георгий Шахтарин начал задумываться почти сразу же после окончания университета — еще в середине 1970-х годов. Тогда он начал собирать информацию и записывать истории своих бывших сокурсников и друзей. Первые три части объединились в полноценный текст к началу 2000-х. От руки в обычной тетрадке были записаны главы о приезде в Томск поэта Евгения Евтушенко, рассказы про общажных бардов и о том, как в Томске появлялись и исчезали памятники А. С. Пушкину.

Книга Г. Шахтарина о Томске, как о большом уютном общежитии, сложившемся за последние полтора столетия. Фото: Савелий Петрушев

— Почти все 50 лет, что я собирал материалы, у меня была идея сделать книгу про Томск, где была бы рассказана его история, а наше студенчество стало бы ее частью. Сразу же ко мне пришло это название — «Общежитие». Помню, что в 2003 году мы с женой приобрели первый компьютер. Она посадила меня и говорит: «Ну, я тебе написала первое слово „Общежитие“, дальше ты сам». А я не особо умел набирать текст, поэтому так и не подошел к этому «общежитию». Писал все от руки. Потом отдал товарищу, чтобы тот набрал на компьютере написанные три главы, но он их потерял! Пришлось писать заново. Только про пушкинские памятники текст я не стал восстанавливать.

После этого Георгий Александрович стал сам набирать текст. Было несколько его вариантов, последний -

четвёртый — и вышел с некоторыми сокращениями в 2024 в издательстве Томского государственного университета при поддержке Эндаумент-фонда вуза.

Автор книги Георгий Шахтарин. Фото: Савелий Петрушев

В «Записках экскурсовода» 15 глав, начиная с истории формирования вузовского кампуса в Томске и заканчивая легендами общежития. Половина издания — приложения, куда вошли ранее опубликованные статьи и материалы Шахтарина о Троицком соборе, символах Томска, административном делении Западной Сибири, строительстве Транссибирской магистрали и о многом другом, опубликованные в газетах «Красное Знамя» и «За советскую науку», а также в научных журналах, журнальной периодике и в сборниках научных конференций. Тираж небольшой — всего 100 экземпляров, поэтому в продаже ее не найти. Часть книг передана в библиотеки и музеи Томска, областной госархив, а также в музей Омска; другая — подарена друзьям и знакомым Георгия Александровича.

Переезд в Томск

Фото: Савелий Петрушев

Шахтарин родился в крупном промышленном городе Магнитогорске. Его отец — один из первых, кто приехал в 1929 году для строительства металлургического комбината, будущей «Магнитки». На ней Шахтарин-старший и проработал всю жизнь, став родоначальником самой большой династии заводчан: в разные годы на предприятии работали его сестры, дети, а сейчас — уже и внуки.

Вид из окна дома Шахтариных в Магнитогорске на театр, дворец культуры и библиотеку. Фото: из книги «Общежитие. Записки экскурсовода», фотограф Владимир Шахтарин

Возможно, и маленький Жорка пошел бы по стопам отца, но с детства его тянуло к истории. Сначала хотел заниматься археологией, но быстро понял, что ему ближе и интереснее работать с фактами и документами.

— Меня уже в десять лет интересовала история Гражданской войны, потому что как раз тогда началась реабилитация всех уничтоженных маршалов. А у меня отец, хотя и был металлургом, был очень интересующимся человеком, и у нас дома стояла Большая советская энциклопедия. Все 50 томов. Я по ним делал уроки по химии, биологии, готовил доклады. А потом мне брат подарил книжку «Герои Гражданской войны». Это были первые воспоминания о Тухачевском, Блюхере. А потом в 1957 году вышел 51 том Большой советской энциклопедии. Его назвали «Извинения за все предыдущие 50 томов», потому что туда вошли имена многих расстрелянных, которые потом были реабилитированы. Меня это очень заинтересовало, и впоследствии уже на истфаке ТГУ я этим и занялся. Фото: Савелий Петрушев

В Томский госуниверситет имени В. В. Куйбышева Георгий Шахтарин поступил в 1968 году. Он рассказывает, что тогда подавал документы в два вуза: один в Новосибирске, другой — в Томске. План был такой: сдать вступительные испытания в одном городе и поехать в другой, так как экзамены в этих вузах стояли с разницей в две недели. Так случилось, что первым вступительные испытания проводил новосибирский университет. Но, узнав результаты, Шахтарин понял, что ему во что бы то ни стало надо поступить в томский вуз:

— Я всегда делал много орфографических ошибок. В школе за сочинение получал «пять» за содержание и «два» — за орфографию. Поэтому за сочинение в Новосибирске я получил кол! А здесь, в Томске, я сел вместе с товарищем, который со мной жил в общежитии. Он у меня исправил все ошибки. За сочинение я получил «трояк», и понятно, что мы вместе поступили на исторический факультет, — говорит Георгий Александрович.

Фото: Савелий Петрушев

Шахтарин подчеркивает, что за годы учебы в университете сложилась очень теплая и дружественная атмосфера. Впоследствии студенты-историки не раз выручали друг друга в сложных ситуациях и помогали при первой необходимости. Даже после окончания университета многие из них до сих пор поддерживают общение. Наиболее яркие эпизоды студенческой жизни вошли в «Общежитие. Записки экскурсовода».

Студенческая жизнь

«Маевка» исторического факультета ТГУ. Фото: Томский Обзор

Среди однокашников Георгия Александровича много имен, знакомых в университетских кругах. Старостой 382 группы Истфака ТГУ, в которой учился Шахтарин, был назначен Борис Андрющенко — впоследствии заведующий научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири в ТГУ. В число друзей-однокурсников входили известный омский историк, дипломат и политик Александр Минжуренко, омский историк и профессор ОГПИ/ОмГПУ Юрий Недбай, преподаватель полэкономии в ТИСИ в 1973–1996 гг. Константин Рожановский, профессор кафедры российской истории ФИПН ТГУ Ирина Нам и другие.

Фото времен студенчества Шахтарина. На одном из них (крайнем в правом углу) — мужская половина группы, которая в знак протеста после военных сборов на третьем курсе начала отращивать бороды. Фотограф: Владимир Рябцев. Авторы других фото слева сверху-вниз: Николай Потапов, Константин Крамаренко, Геннадий Вольский. Фото: Савелий Петрушев

В книге Георгий Шахтарин рассказывает историю о том, как их группа 382 стала лучшей в области. Накануне, в один из последних дней августа 1972 года студенты-историки во время очередной пробовали сухое вино, привезенное их однокурсником Геннадием Гульбиным из родной ему Молдавии. Веселое застолье прервал неожиданный комсомольский рейд, после которого всех участников той встречи чуть не отчислили с пятого курса. Как им удалось избежать наказания? Шахтарин рассказывает:

— Нас не отчислили, потому что студентов защитили руководители факультета, а ректор сказал комсомольскому начальнику, предоставившему список на отчисление, чтобы он занимался воспитанием студентов. Воспитывать было некого — группа была лучшей на факультете, а, как вскоре выяснилось, и лучшей в городе. Нас выдвинул университет для участия в областном конкурсе на лучшую студенческую группу при томском обкоме комсомола. За ночь сочинили нужный отчет, подготовили большой альбом о жизни группы… Подошли к составлению с большим творчество и юмором. У меня сохранилась фотография — в книге она тоже есть — как мы якобы занимаемся разработкой планов общественной деятельности во время практики в школе. Она была опубликована в газете «За советскую науку».

— Фотограф Костя Крамаренко долго искал сюжет [для этого снимка]. При съемке он придумал пошутить и сказал: «А ты займешь мне рубль?». Все сразу расслабились, и кадр удалось сделать. Группа уже пятый год положительно показывала себя, и победа в городском конкурсе была заслуженной. Издержки этого конкурса — пришлось за ночь готовить необходимые документы. Фото: из книги «Общежитие. Записки экскурсовода»

Среди других случаев, произошедших в общежитие на Ленина, 49, где все пять лет прожил Георгий Александрович с одногруппниками, Шахтарин вспоминает большое противостояние, случившееся в первый год его учебы на истфаке. Тогда один из студентов третьего курса решил погонять «зеленых первокурсников» в коридоре, направившись к туалетам и умывальнику (там обычно селили первокурсников). Но новички оказались «не робкого десятка». Как пишет Шахтарин, противостояние между первокурсниками и компанией третьекурсника шло четыре недели и в итоге закончилось «мировой». Зачинатель конфликта в итоге стал другом курса — не раз потом вместе с ним пелись песни под гитару на «черной» лестнице общежития.

— Кто ещё напишет про нашу разнообразную общежитскую жизнь, доходившую до крайностей, но никогда не переходившую их?! Об отправке на сельхозработы научных сотрудников, где двое наших ребят чуть не погибли в погребе для хранения продуктов, про стройки на Нахимова?! Я тогда уже работал в ТГУ. Мою лабораторию забрали на поклейку обоев и отделку в девятиэтажку рядом с «Пентагоном» (он был тоже построен при участии сотрудников ТГУ — прим. авт.), а мне дали «блатную» должность: по ночам мы вместе с университетским электриком караулили там газовые горелки, чтобы приклеенные обои просыхали, — говорит Шахтарин. Фото: Савелий Петрушев

О бардовской истории Георгий Александрович рассказывает в отдельной главе, описывая концерт в день празднования 52-й годовщины Октября, который дал студент первого курса — филолог Борис Овценов, бывший уже тогда томской бардовской звездой. Именно на общежитской «черной» лестнице родилась одна из его лучших песен «Переулок спит, гаснет в окнах свет. Ты меня прости, что пою про снег…».

Борис Овценов с гитарой в компании друзей. Фото: из книги «Общежитие. Записки экскурсовода»

Особое место в жизни студента всегда занимала еда. Как пишет Шахтарин, готовить можно было прямо в комнатах, почти везде были плитки, сковородки и другая посуда. Но сложности были с продуктами: мало, что можно было купить в городе, а поэтому выручали посылки из дома, которые съедались «сообща однокомнатниками». Так, например, папа Георгия Александровича приспособился присылать сыну варенье в полиэтиленовых пакетах.

Посадка капусты на полях ОПХ в Ярском. Фото: Савелий Петрушев

Большой популярностью пользовались столовые — и студенческие, и городские. Автор вспоминает, что пищеблок, находившийся тогда в подвале главного корпуса, студенты прозвали «Отравиловка», а столовую мединститута в Университетской роще — «Объедаловка». Питаться в таких местах было дешевле, но если деньги позволяли, студенты шли в диетическую столовую №2, которая находилась на углу проспекта Фрунзе и переулка Затеевского. Раз в месяц обязательным было посещение сибирской пельменной:

— Она находилась на первом этаже бывшего особняка купцов Некрасовых (сейчас это здание по адресу пр. Ленина, 123 — прим. авт.), — объясняет Шахтарин. — Тогда было мало мест, где можно хорошо поесть — это была единственная пельменная на весь город с ручной лепкой. Мы ходили туда раз в месяц по морозу, это было как священнодействие. Все происходящее там напоминало нам театр: бабушки, которые лепили пельмени, сидели на подиуме, потом приготовленную партию они отправляли в огромные котлы, а после раздавали. Стояли очереди — и все за процессом приготовления наблюдали. Можно было и час, и дольше стоять.

Фото: из книги «Общежитие. Записки экскурсовода»

Второе издание книги очерков о студенческой жизни Шахтарин хочет дополнить главой об археологической и этнографической практиках в Эуште и Казанке в 1970-х, где он сам побывал, будучи студентом.

— В начале я просто хотел написать об археологах из Томска. Зашёл в музей археологии ТГУ (МАЭС ТГУ — прим. ред.), поговорил с заведующим, он мне рассказывает: «Мы в Еловку ездили, площади отвалов видели, а там яма такая непонятная». А мы эту Еловку 50 лет назад копали. Ну я и говорю: «Да я тебе сейчас расскажу все». А потом решил — лучше напишу. И написал, как мы раскапывали этот Еловский могильник в новой главе. Отчет по одной из практик я нашел в музее археологии ТГУ, там моей рукой созданы рисунки — например, четки из финиковых косточек.

Во время практики, как рассказывает Шахтарин, студенты спали на матрасах в школах (верхнее фото). Тогда же удалось снять, как в Эуште татарская семья во время свадьбы украла невесту и повезла ее на Нижний склад (Г. Шахтарин — крайний слева на нижнем фото). Фото: Томский Обзор

Из того, что еще может войти во второе издание книги — история о том, как студенты физико-технического факультета угнали паровоз, а также о том, как спустя десять лет студент-филолог проделал почти тоже самое:

— Где-то в 1960-е годы студентам ФТФ срочно надо было с Томска-II добраться до университета. Увидели стоящий под парами паровоз, забрались в него и поехали до Томска-I. Там паровоз оставили и пошли в сторону универа. Скандал разбирался в деканате. Как наказали студентов, мои информаторы не помнят. Но в 1973 году подобное повторилось на ИФФ, — рассказывает Георгий Шахтарин. — Студент-филолог Валера Скоринов угнал автокран. Шел ночью из гостей. Увидел на обочине кран. Забрался в кабину, попытался завести. Не получилось. Залез в мотор. Что-то прикрутил, и мотор завелся. Валера доехал до Ленина 49, бросил машину у подъезда и пошел почивать. Ругали Валеру в деканате, но из универа не выгнали. Маленький, кругленький Скоринов, по кличке «Колобок» получил диплом и уехал домой на БАМ. Мы ждали, что вернется он в Томск на жд-кране. Но не случилось. Валера погиб от рук бандитов, защищая от них женщину.

Наука и музыка

Фото: Савелий Петрушев

Томский университет Георгий Шахтарин закончил в 1973 году, диплом писал по интересующей с детства теме — история Гражданской войны на основании белогвардейской литературы. После учебы молодой человек не вернулся в родной Магнитогорск, так как по распределению попал на работу в Томский краеведческий музей, где и прослужил четыре года.

В 1977 году, будучи уже опытным специалистом, Шахтарин перешел в ТГУ во вновь созданную группу по составлению свода памятников истории Томской области. Эта работа велась под руководством профессора И. М. Разгона — председателя Томского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Георгий Александрович активно включился в работу этого общества и даже возглавлял его ячейку в ТГУ.

Открытие Коммунального моста в Томске совпало с моментом окончания Георгием Александровичем университета — 1973 год. В этот момент он как раз устроился в Томский краеведческий музей и важное для города событие стало для Шахтарина одним из первых официальных мероприятий (на фото справа) Фото: Томский Обзор

Еще на первом курсе ИФФ ТГУ Шахтарин стал участником хоровой капеллы при университете. По сей день — уже более 50 лет — он является ее артистом. Сейчас Георгий Александрович готовит к публикации еще один монументальный труд — «Летопись полувека», где собрана историческая хроника событий, связанных с капеллой от дня ее основания до настоящего времени:

— Я начал собирать материалы для этой книги с 1968 года, как пришел в капеллу. Постепенно стал писать про нее, — говорит Шахтарин. — Тут есть библиография, приложения, документы. Начал создавать к юбилею капеллы в 1993 году. Сейчас она в электронном виде написана до 2019 года. После я планирую добавить материалы до 2022 года — все, что было до смерти Виталия Сотникова (руководителя капеллы с 1966 года — прим. авт.).

Томск исторический

Георгий Шахтарин (на фото) стоял у истоков создания Музея истории Томска в 1996 году. Некоторые из предложенных им и его коллегами концепций удалось воплотить в жизнь. Фото: Савелий Петрушев

Общественной работой в комиссии по культуре при городском совете Георгий Шахтарин занимался до 1993 года. После занял должность заместителя начальника в томском муниципальном управлении культуры, а спустя два года ушел создавать городской исторический музей на Воскресенской горе. Как он отмечает, эту идею не могли реализовать сто лет — со времен Григория Потанина:

— Только в 1996 году созданием музея стал заниматься я. Здание освободили от организаций работавших здесь. Стали готовить его ремонту. Вместе с , подготовили концепцию музея. Многое из этой концепции было реализовано. Восстановлена пожарная каланча, реконструирована одна из башен крепости. В планах было создать городской музейный комплекс, чтобы в него входило несколько зданий.

Председатель городского совета А. И. Черкасский и председатель комиссии по культуре и искусству Г. А. Шахтарин. Фото: из книги «Общежитие. Записки экскурсовода»

Так, размещать экспозиции предлагалось в резном деревянном доме на месте гостиницы «Тоян» и доме с конюшней по соседству. Но первый успел сгореть в 1996 г., второй — расселен и разрушен. Частью музейного комплекса хотели сделать и здание ТЭЦ на берегу Томи, где раньше была Конная площадь. Это позволило бы привлечь туристов и горожан к истории района Татарская слобода и более подробно поговорить о ней. Этим планам тоже не суждено было сбыться. Но Георгий Александрович считает, что сегодняшний Музей истории Томска во многом превзошел начинания 1990-х:

— Сейчас музейные экспозиции, конечно, очень хорошие. Музей проделал огромную работу. Они на три порядка переплюнули мою концепцию, занимаются такими вещами, которыми и должен заниматься музей, чтобы туда было интересно приходить.

Служитель актового зала

Фото: Савелий Петрушев

Вернувшись в университет, Шахтарин стал заниматься оборудованием актового зала ТГУ, в котором проходили конференции, концерты и другие значимые для университета и города мероприятия. Там с ним не только пересекались буквально все сотрудники вуза и студенты разных лет, но и приезжавшие в Томск знаменитости. В зале принимали Евгения Евтушенко, Михаила Горбачева, Булата Окуджаву и многих других. Некоторые предметы, связанные с именитыми гостями, сейчас хранятся в коллекции Шахтарина. В будущем, возможно, они будут переданы в университетские или томские музеи.

В архиве Шахтарина сохранились два варианта одного и того же номера популярного в советское время журнала «Томский зритель» за июнь 1989 г. Первый тираж — 30 тысяч экземпляров — был практически полностью уничтожен из-за не понравившейся властям статьи В. А. Лойши «Театр времен Суслова и Лигачева». Вышел второй вариант — с изменениями. Более подробно об этом журнале Георгий Александрович написал в новой главе «Общежития» для второго издания. Фото: Савелий Петрушев

Истории о встречах со знаменитостями тоже попали в «Записки экскурсовода». А среди тех памятных предметов, что ждут второго издания, есть копия пропуска студента Георгия Шахтарина в общежитие №4 по адресу или часть фотографий с пожара в декабре 1968 года в главном корпусе вуза.

Копия пропуска в общежитие №4 студента Г. А. Шахтарина. Фото: Савелий Петрушев

Как поясняет Шахтарин, пожар случился в 120-й аудитории за две недели до 80-летия вуза. Студент уронил в щель под полом ручку и, чтобы ее найти, стал бросать туда горящие спички — подсветить пространство. Произошло возгорание, которое потушили стаканом воды. Но спустя время огонь запылал с новой силой.

Кадры с пожара в главном корпусе ТГУ 1968 г. Фото: Савелий Петрушев

— Это уникальные фотографии, — говорит Георгий Шахтарин. — Их вообще могло не быть, если бы не студент Виталий Котликов, мы с ним дружим со студенчества. Он смог сделать несколько снимков и передал их мне. Потом Котликов работал вместе с Виктором Яковлевичем Осташенко (в 1990-м — заместитель председателя исполкома горсовета — прим. ред), который спас, по сути, Изумрудный дом на Белинского, 19. Котликов был у него заместителем и потом мне рассказывал, на какие нарушения им пришлось пойти. В результате этого Осташенко, начальник Лицензионной палаты Томской области, спасший от разрушения уникальный памятник, был уволен.

История о спасении Изумрудного дома в Томске подробно рассказывается в «Записках экскурсовода» Фото: Савелий Петрушев

В будущем историк надеется переиздать «Записки», дополнив их главами о Егоре Лигачеве, университетском фонтане, экспедиции на Назинский остров и другими историями. Треть суммы на переиздание уже найдена. Желающие помочь Георгию Александровичу и поучаствовать в переиздании «Записок экскурсовода» и выпуске книги о томской хоровой капелле финансово, могут связаться с ним или оставить свои контакты в редакции «ТО».

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Алена Попова

