18+
18+
РЕКЛАМА

Здания Драмтеатра и Музея истории Томска украсят проецируемые изображения

Город, Новый год ❄, Томские новости, интересные новости Томска архитектура 3д маппинг Здания Драмтеатра и Музея истории Томска украсят проецируемые изображения

К концу ноября в Томске смонтируют проекционное оборудование, которое будет транслировать изображения на здания Драмтеатра и Музея истории города. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщил на прошедшей в РИА Томск пресс-конференции мэр Дмитрий Махиня, оборудование позволит транслировать на стенах зданий «рисунки с определенной тематикой». Сначала это будут изображения, созданные в соответствии с разработанным администрацией новогодним фирменным стилем. Затем сюжеты для проекций будут подбирать в соответствии с потребностями — под государственный праздники или городские события.

— Сейчас работы идут, контракт заключен, подрядчик определен, к концу месяца уже должны быть итоги, — отметил Дмитрий Махиня.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Дом молодежи в Томске начнет работать с января 2026 года

6 ноября 2025
Томские новости

«Ростелеком» и «РТК-Сервис» завершили пилотный проект по внедрению российских BRAS на сетях связи

11 ноября 2025
Томские новости

В Томске открылось «теплое» кафе со «школьной» пиццей и славянскими орнаментами

17 октября 2025
Томские новости

В Томской области стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Газпром нефти»

22 октября 2025
Томские новости

Томские школьники изучили новые технологии в нефтегазовой сфере при поддержке «Газпромнефть-Востока»

12 ноября 2025
Томские новости

Томичи узнают жизни бизнесменов в дореволюционном Томске

5 ноября 2025
Город

Здание в центре: Бакунина, 24 добавили в программу «Дом за рубль»

15 октября 2025
Томские новости

«Газель» и «Лексус» столкнулись в Томске, пострадал ребенок

28 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на сказочный концерт о свадебных традициях

23 октября 2025