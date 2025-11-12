Здания Драмтеатра и Музея истории Томска украсят проецируемые изображения

12 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

К концу ноября в Томске смонтируют проекционное оборудование, которое будет транслировать изображения на здания Драмтеатра и Музея истории города. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщил на прошедшей в РИА Томск пресс-конференции мэр Дмитрий Махиня, оборудование позволит транслировать на стенах зданий «рисунки с определенной тематикой». Сначала это будут изображения, созданные в соответствии с разработанным администрацией новогодним фирменным стилем. Затем сюжеты для проекций будут подбирать в соответствии с потребностями — под государственный праздники или городские события.

— Сейчас работы идут, контракт заключен, подрядчик определен, к концу месяца уже должны быть итоги, — отметил Дмитрий Махиня.

