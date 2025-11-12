18+
18+
РЕКЛАМА

Мэрия Томска показала городской новогодний брендбук-2026

Город, Новый год ❄, Томские новости, интересные новости Томска город украшения стиль Мэрия Томска показала городской новогодний брендбук-2026

В администрации Томска создали фирменные стиль и брендбук, посвященный празднованию Нового года, сообщил на прошедшей сегодня, 12 ноября, пресс-конференции в РИА Томск мэр Дмитрий Махиня.

— Взяли традиционные русские мотивы, встроили томскую айдентику: здания, лошадка как символ города и следующего года, — подчеркнул Дмитрий Махиня.

Он также отметил, что над фирменным стилем работали дизайнеры администрации, без включения сторонних подрядчиков.

— Мне кажется, получилось неплохо, — резюмировал мэр.

Градоначальник также призвал горожан и предпринимателей использовать фирменный стиль в украшении своих зданий, офисов, дворов.

Ознакомиться с брендбуком, а также скачать материалы можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Телеком-усиление: «Ростелеком» ускорил интернет для жителей Тегульдета

14 октября 2025
Томские новости

В воскресенье томичей ждут снег, похолодание и сильный ветер

31 октября 2025
Томские новости

Неизвестные повредили зимнее ограждение у фонтана на Плеханова в Томске

16 октября 2025
Томские новости

Суд признал банкротом застройщика, возводившего ЖК на въезде в Томск

29 октября 2025
Томские новости

Томские ученые выяснили, как появляются короны у капель воды

26 октября 2025
Томские новости

Дом молодежи в Томске начнет работать с января 2026 года

6 ноября 2025
Томские новости

Музыкальная школа №2 временно разместилась в «доме за рубль» на Фрунзе

16 октября 2025
Томские новости

«Амтехнос» к 2030г построит в ОЭЗ «Томск» завод оборудования для автоматизации и роботизации промпредприятий

21 октября 2025
Томские новости

Томская область получит более 240 млн рублей на расселение аварийного жилья

19 октября 2025