Мэрия Томска показала городской новогодний брендбук-2026

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2025 // Фото: admin.tomsk.ru

В администрации Томска создали фирменные стиль и брендбук, посвященный празднованию Нового года, сообщил на прошедшей сегодня, 12 ноября, пресс-конференции в РИА Томск мэр Дмитрий Махиня.

— Взяли традиционные русские мотивы, встроили томскую айдентику: здания, лошадка как символ города и следующего года, — подчеркнул Дмитрий Махиня.

Он также отметил, что над фирменным стилем работали дизайнеры администрации, без включения сторонних подрядчиков.

— Мне кажется, получилось неплохо, — резюмировал мэр.

Градоначальник также призвал горожан и предпринимателей использовать фирменный стиль в украшении своих зданий, офисов, дворов.

Ознакомиться с брендбуком, а также скачать материалы можно здесь.

