Елочные базары в Томске заработают в начале декабря

В этом году елочные базары в Томске откроются в начале декабря. Их огородят и оформят в соответствии с новогодним фирменным стилем, разработанным администрацией города. Об этом на прошедшей сегодня, 12 ноября, пресс-конференции в РИА Томск сообщил первый заместитель мэра Николай Глебович.

— Елочные базары совершенно точно работать будут. В этом году мы настаиваем на их правильном оформлении, чтобы они были огорожены, чтобы ничего не разлеталось и всё выглядело более-менее цивилизованно, а не просто навалом, как иногда случается., — отметил Николай Глебович.

Он также подчеркнул, что базары будут располагаться на традиционных местах: на площади Дзержинского, на Каштаке, около Фрунзенского рынка.

