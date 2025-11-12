Сильные магнитные бури накрыли Томскую область

Магнитные бури вплоть до уровня G4 (предпоследний, очень сильные магнитные возмущения) ожидают жителей Томской области 12 и 13 ноября.

По данным Лаборатории солнечной астрономии (XRAS), пик возмущений придется на полночь четверга, 13 ноября. Стабилизация магнитосферы ожидается к 00.00 пятницы.

Причиной магнитных бурь на Земле эксперты называют приход первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального рост вспышечной активности на Солнце в последние дни.

Сильная магнитная буря, почти достигшая высшего уровня G5, имеет планетарный масштаб. Текущий показатель составляет G4.66, что всего на треть балла ниже максимального уровня.

При этом геомагнитная ситуация существенно отличается от прогнозов. Согласно расчётам, ночью Землю должно было достигнуть лишь первое и самое слабое из трёх плазменных облаков, способное вызвать возмущения уровня G1–G2. Основной пик воздействия ожидался в середине суток.

По предварительной оценке специалистов, единственным объяснением может быть то, что третье плазменное облако, связанное с мощнейшей вспышкой года X5.1, двигается с рекордной скоростью и уже догнало и сжало более медленные выбросы, шедшие впереди. Это привело к резкому росту температуры, плотности и магнитных характеристик плазмы.

Дополнительную неопределённость создают сбои в работе космических аппаратов, фиксирующих параметры солнечного ветра. По данным XRAS, последние часы приборы передают сильно искажённые значения. Из «битых» данных можно лишь понять, что в окрестностях Земли наблюдаются чрезвычайно высокая плотность и температура плазмы, превышающие обычные показатели в десятки раз, а также рекордные значения магнитного поля.

Специалисты отмечают, что скорость плазмы пока остаётся в «разумных пределах», что позволяет предположить: основной выброс от вспышки X5.1 ещё не достиг Земли. Таким образом, фиксируются только искажённые и усиленные параметры первого из трёх ожидавшихся событий.

По словам экспертов, остаётся надежда, что наблюдаемый экстремальный уровень связан лишь с фронтальными структурами плазмы, и далее интенсивность воздействия снизится.

Однако прогноз на ближайшие сутки остаётся крайне неопределённым: современные модели не способны точно рассчитать подобные экстремальные явления.

Ожидается, что удар основного выброса достигнет Земли в течение ближайших часов или к середине 13 ноября. До этого момента специалисты рекомендуют следить за обновлениями XRAS и быть готовыми к кратковременным всплескам геомагнитной активности.

