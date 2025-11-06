18+
18+
РЕКЛАМА

Жители более 30 домов в Ленинском районе Томска останутся без воды 20 ноября

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска коммунальщики ресурсники Жители более 30 домов в Ленинском районе Томска останутся без воды 20 ноября

В четверг, 20 ноября, в Томске жители части домов в Ленинском районе останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с переврезкой новой водопроводной линии из полиэтилена, которая ранее была проложена в рамках реконструкции существующей водопроводной сети. Эти работы необходимы для увеличения пропускной способности сетей водоснабжения существующих жилых и общественных зданий, гарантированного наружного и внутреннего пожаротушения, а также подключения к централизованной системе водоснабжения жилого комплекса «Квартал 1604».

На время их проведения, с 9.00 четверга, 20 ноября, до 00.00 пятницы, 21 ноября, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

В сообщении уточняется, что во время отключения будет организован подвоз питьевой воды. Он будет осуществляться с 14.00 до 22.00 между домами на пр. Ленина, 198 и пр. Ленина, 200.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открылась первая новогодняя выставка

22 октября 2025
Томские новости

Температура выше нормы ожидается в Томской области

28 октября 2025
Томские новости

Газовый баллон взорвался при пожаре в томской автомастерской

18 октября 2025
Томские новости

Грузовик опрокинулся на Кузовлевском тракте в Томске

14 октября 2025
Томские новости

Неизвестные повредили зимнее ограждение у фонтана на Плеханова в Томске

16 октября 2025
Томские новости

Томск намерен привлечь 800 млн рублей в банках для финансирования дефицита бюджета

22 октября 2025
Томские новости

Аэропорт в Стрежевом вновь выставят на торги, снизив цену почти до 70 млн рублей

1 ноября 2025
Томские новости

Томичам расскажут о французской живописи и «салонах» Дидро

5 ноября 2025
Томские новости

В Томске почтили память жертв политических репрессий

31 октября 2025