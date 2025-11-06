Жители более 30 домов в Ленинском районе Томска останутся без воды 20 ноября

6 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В четверг, 20 ноября, в Томске жители части домов в Ленинском районе останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с переврезкой новой водопроводной линии из полиэтилена, которая ранее была проложена в рамках реконструкции существующей водопроводной сети. Эти работы необходимы для увеличения пропускной способности сетей водоснабжения существующих жилых и общественных зданий, гарантированного наружного и внутреннего пожаротушения, а также подключения к централизованной системе водоснабжения жилого комплекса «Квартал 1604».

На время их проведения, с 9.00 четверга, 20 ноября, до 00.00 пятницы, 21 ноября, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Бердская ул, 16 стр. 1, 19, 19а, 21, 21/1, 23, 25Б, 27, 27 стр.1, 27 стр.6, 27а;

Ленина пр-кт, 196, 198, 200, 200/4, 202, 202 стр.1, 204, 204а, 206, 206а, 206Б, 208, 208а, 215, 215 стр.1, 215а, 217, 217 стр.1, 217 стр.2, 217 стр.5, 217 стр.22, 217/1, 217Б.

В сообщении уточняется, что во время отключения будет организован подвоз питьевой воды. Он будет осуществляться с 14.00 до 22.00 между домами на пр. Ленина, 198 и пр. Ленина, 200.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

