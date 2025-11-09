18+
Завтра томичей ждет снег и резкое похолодание

Завтра, 10 ноября, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии.

— Сохраняется снег, гололед, отложение мокрого снега, ухудшение видимости в осадках, ожидается резкое похолодание на большей части территории области, на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

