Наталью Киселеву освободили от должности замгубернатора Томской области

Заместителя главы региона — руководителя аппарата Наталью Киселеву освободили от должности. С сегодняшнего дня она не работает в структуре исполнительных органов администрации Томской области. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, глава региона также принял решение упразднить должность заместителя — руководителя аппарата и переподчинить находящиеся в ведении подразделения.

Так, департамент государственной гражданской службы, комитет организационной работы и протокола, комитет по общим вопросам теперь непосредственно подчиняются управляющему делами Администрации Томской области.

Комитет по работе с личными обращениями граждан передан во внутриполитический блок под руководством первого заместителя губернатора.

Напомним, Сегодня, Наталья Киселева была назначена замгубернатора 1 ноября 2022 года.

