Наталью Киселеву освободили от должности замгубернатора Томской области
Заместителя главы региона — руководителя аппарата Наталью Киселеву освободили от должности. С сегодняшнего дня она не работает в структуре исполнительных органов администрации Томской области. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, глава региона также принял решение упразднить должность заместителя — руководителя аппарата и переподчинить находящиеся в ведении подразделения.
Так, департамент государственной гражданской службы, комитет организационной работы и протокола, комитет по общим вопросам теперь непосредственно подчиняются управляющему делами Администрации Томской области.
Комитет по работе с личными обращениями граждан передан во внутриполитический блок под руководством первого заместителя губернатора.
Напомним, Сегодня, Наталья Киселева была назначена замгубернатора 1 ноября 2022 года.
