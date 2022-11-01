В Томской области назначили нового замгубернатора

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 1 ноября, приступила к своим обязанностям новый замгубернатора Томской области Наталья Киселева, ранее работавшая в Тюменской области. Она будет курировать работу департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности, департамента государственной гражданской службы, комитета по работе с личными обращениями граждан, комитета по общим вопросам и комитета организационной работы и протокола администрации региона.

«Мы проводим структурные изменения управления Томской областью, и начинаем с администрации. Создаем аппарат администрации, который будет отвечать за правовое и кадровое обеспечение работы власти. Это дело я поручил Наталье Геннадьевне Киселёвой, которую хорошо знаю по совместной работе в Тюменской области. С сегодняшнего дня она начинает работать в статусе заместителя губернатора», — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Он также отметил, что создание аппарата не приведет к увеличению штатной численности государственных служащих. Более того, по итогам аудита не исключена и оптимизация.

Наталья Киселёва родилась в Ханты-Мансийске. В 1997-м окончила юридический факультет Тюменского государственного университета. Работала старшим преподавателем гражданского права университета, в органах местного самоуправления и региональных органах власти. С 1997 года возглавляла правовую службу департамента по защите прав потребителей, рынку товаров и услуг города Тюмени. В 2004-м перешла на работу в главное правовое управление правительства Тюменской области, в 2006 году — в аппарат губернатора Тюменской области, где 17 лет работала под руководством вице-губернатора по внутренней политике, молодежной политике, безопасности и взаимодействию с региональным парламентом.

Принимала участие в законотворческой работе, в заседаниях постоянных комитетов регионального парламента, коллегиальных совещательных органах по совершенствованию законодательства, организации и внедрению электронного документооборота, совершенствованию делопроизводства в органах власти.

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