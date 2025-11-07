В Томске установили проекционный пешеходный переход

Проекционный переход установили на ул. Киевской, 11 в Томске, возлей гимназии №18.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новое оборудование подбирали с учетом предыдущего опыта, чтобы оно выдержало морозы.

— Через этот переход идёт много детей, поэтому дополнительное обеспечение безопасности будет очень кстати. Проекция включается в вечернее время вместе с освещением перехода, — сказал заместитель мэра Томска по благоустройству Денис Хафизов.

Напомним, ранее пешеходные переходы установили на дороге Томск — Самусь в Томском районе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».