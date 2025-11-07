18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске установили проекционный пешеходный переход

Безопасность, Город, Дороги, Томские новости, интересные новости Томска пешеходы дорожная обстановка новые знаки установили В Томске установили проекционный пешеходный переход

Проекционный переход установили на ул. Киевской, 11 в Томске, возлей гимназии №18.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новое оборудование подбирали с учетом предыдущего опыта, чтобы оно выдержало морозы.

— Через этот переход идёт много детей, поэтому дополнительное обеспечение безопасности будет очень кстати. Проекция включается в вечернее время вместе с освещением перехода, — сказал заместитель мэра Томска по благоустройству Денис Хафизов.

Напомним, ранее пешеходные переходы установили на дороге Томск — Самусь в Томском районе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Снег и гололед ждут томичей в выходные

7 ноября 2025
Томские новости

В Томске открылась выставка к юбилею родникового водопровода ТГУ

31 октября 2025
Томские новости

Стену томского планетария украсил ассамбляж с космонавтом Рукавишниковым и луноходом

3 ноября 2025
Город

Ремонт кухтеринского особняка на Ленина планируют закончить в 2026 году

16 октября 2025
Томские новости

Культовый этно-бэнд «ЯТ-ХА» выступит в Томске в начале декабря

6 ноября 2025
Томские новости

Томский холдинг «Молоко» запустил молочную ферму за 2,8 млрд рублей

27 октября 2025
Томские новости

По инициативе волонтеров «Газпромнефть-Востока» в Томске появилось новое экологическое пространство

24 октября 2025
Город

Дом Богомоловой на Кирова, 25: чем хорош новый объект «Дома за рубль»

20 октября 2025
Томские новости

В Томске пройдет книжная ярмарка издательства МИФ

22 октября 2025