В Томском районе установили проекционные пешеходные переходы

Проекционные пешеходные переходу установили на дороге Томск — Самусь в Томском районе. Экспериментальными участками стали участки у ост. Спутник и ост. Кузовлево.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, работы ведутся в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Светодиодные гобо-проекторы, установленные над проезжей частью, проецируют на дороге изображение «зебры». Оборудование дублирует в сумерки и ночное время традиционную бело-желтую горизонтальную дорожную разметку.

Предполагается, что аналогичные переходы обустроят на трассе Томск — Каргала — Колпашево в местах с интенсивным трафиком движения: в селе Тимирязевское и у ДНП Пашино, а при положительных результатах будет рассмотрена возможность применения такой разметки и на других трассах.

