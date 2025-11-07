Число аварий на самокатах популярного в Томске кикшеринга снизилось на 42%

7 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Более 60% томичей совершили хотя бы одну поездку на электросамокатах в прошедшем сезоне. Всего за пять лет количество пользователей подобных транспортных средств в Томске выросло более чем в восемь раз. Такие данные приводит кикшеринговый сервис Whoosh.

Так, за пять лет число пользователей, арендующих электросамокаты компании, превысило 350 тыс. человек, тогда как по итогам первого сезона их насчитывалось около 42 тысяч.

В этом году почти 90% всех поездок в городе происходило по транспортному сценарию. В среднем, поездка длилась 10:57 и за это время пользователь проезжал около 4 км. Наиболее популярные маршруты поездок в этом сезоне проходили по Красноармейской улице от ТУСУР в районе Южной площади до пересечения с Сибирской улицей, а также по улицам Елизаровых и Усова, проспекту Кирова и Иркутскому тракту в микрорайоне Высотный.

В отчете отмечается, что за прошедший сезон число аварий на самокатах Whoosh в Томске сократилось на 42%, причем во всех районах города, независимо от времени суток.

— Уменьшение количества негативных инцидентов стало возможным благодаря взаимодействию городской Администрации, ГАИ и сервиса: сочетанию образовательных программ, новых технологий и контроля соблюдения правил, — говорится в сообщении.

Так, в этом сезоне 879 аккаунтов было приостановлено благодаря верификации через банк ID из-за несоответствия возраста. Эти пользователи не смогут арендовать самокат, пока не достигнут возраста 16 лет. 830 из приостановленных аккаунтов принадлежат подросткам 14-15 лет.

В этом году сервис запустил рейтинг пользователей. Он снижается из-за неправильной парковки или пересечения автомобильной дороги по переходу без спешивания.

— Более 89% пользователей получили высший рейтинг в сервисе: они водят безопасно, аккуратно и не попадают в инциденты, — утверждают представители сервиса.

Адаптируясь под ограничение мобильного интернета в Томске сервис запустил внедрил возможность аренды электросамоката по смс.

В сообщении отмечается, что во время межсезонья транспортные средства пройдут глубокое техобслуживание и весной вернутся на улицы города.

Напомним, кикшеринговый сервис Whoosh заработал в Томске в апреле 2021 года.

