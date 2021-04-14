В Томске заработал прокат электросамокатов

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2021 // Фото: whoosh.bike

Сегодня, 14 апреля, в Томске заработал кикшеринг — система краткосрочной аренды электросамокатов от Whoosh. Утром десятки этих средств передвижения были размещены по всему городу.

«Мы сами написали шеринговую платформу, сделали электронику для самокатов и приложение — все это вместе связано в одну единую систему. У нас есть приложение, через которое пользователь взаимодействует с самокатом», — рассказал Томскому Обзору пресс-секретарь Whoosh.

Чтобы воспользоваться самокатом, необходимо скачать приложение из GooglePlay или App Store. Затем нужно зарегистрироваться, указав номер телефона, почту и привязав карту. Все доступные самокаты с уровнем заряда их батарей и тарифом будут показаны на карте в приложении. Выбрав подходящее средство передвижения, необходимо считать QR-код на его руле. С одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов. Добравшись до места назначения, нужно припарковать транспортное средство у одного из знаков «P» на карте. Приложение покажет стоимость проезда и расход заряда.

Стоимость минуты использования самоката начинается от 5 рублей (в зависимости от времени поездки). Также необходимо внести возвратный депозит в 500 рублей, 30 рублей за пользование средством передвижения и 35 рублей страховки. Самокаты ограничены по скорости до 25 км/ч. По правилам компании, передвижение на них разрешено только совершеннолетним пользователям. Всего на улицах Томска будут размещены 800 электросамокатов. В ближайшие два дня компания равномерно распределит их по городу.

«Мы планируем довести сервис до состояния, когда самокаты будут идеально работать как транспорт, и будем следить, чтобы в городе они всегда были заряжены. Сервисная команда и поддержка пользователей работает в Томске круглосуточно. Мы следим за порядком на парковках и исправностью наших самокатов», — сообщает пресс-секретарь Whoosh.

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