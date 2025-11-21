Семён Шабуров, АО «Томская генерация». Как не тратить время на ерунду и стать более востребованным выпускником

21 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Совмещать работу по специальности и учёбу — настоящий вызов. Тем, кто идет по этому пути, движут разные цели: от стремления к финансовой независимости до желания обойти однокурсников в карьерной гонке.

В новом выпуске нашей серии материалов, подготовленных совместно с Департаментом труда и занятости населения, рассказываем о Семёне Шабурове. Днём он электромонтер по ремонту и обслуживанию релейной защиты пятого разряда ГРЭС-2 АО «Томская генерация», а вечером — магистрант Томского политеха.

Студент

Семен Шабуров Фото: Савелий Петрушев

Пять лет назад, заканчивая школу в Тюмени, Семён, в поисках востребованного образования, пришел к электроэнергетике. Набрав по итогам выпускных экзаменов 230 баллов, парень отправился покорять Томский политех.

— В Тюмени техническое образование слабее. Я изучил рейтинги, Томский политех очень серьезным оказался. Поэтому подал документы и поехал туда еще до объявления результатов экзаменов, — вспоминает Семён Шабуров. — Тюмень — очень развитый в плане инфраструктуры город, его маленькой Москвой называют. А Томск не такой. Но ничего, погулял, посмотрел, уютный старинный город.

В лаборатории Томского политеха Фото: Савелий Петрушев

Поступив в Политех, Семён сразу занял активную позицию. На первых двух курсах парень был профоргом, а потом стал старостой группы.

На втором курсе Семён определился с направлением и пошел на «Высоковольтные электроэнергетику и электротехнику». Здесь студент встретил наставника — кандидата технических наук, доцента отделения электроэнергетики и электротехники — Анатолия Юрьевича Юшкова.

Семен вместе с Анатолием Юшковым Фото: Савелий Петрушев

— Мой руководитель направления в бакалавриате очень интересный специалист, на третьем курсе даже удалось поработать с ним над научной статьей и позже её выпустить. Он сам до 40 лет на производстве работал, а потом пришёл преподавать в университет, — отметил Семён. - Чувствуется большой контраст между теми людьми, кто живёт в вузе и теми, кто пришёл с производства. Практики, как правило, могут принести тот опыт, который теоретики не дадут.

На двух последних курсах бакалавриата было больше профильных дисциплин, что очень радовало ориентированного на практическую сторону профессии студента. А после окончания Семён поступил в магистратуру на направление «Электрические сети и электростанции». Другого пути он для себя даже не предполагал.

Фото: Савелий Петрушев

— Я сразу знал, что пойду в магистратуру, чтобы повышать свою квалификацию, в том числе и для карьерного продвижения. Вот будет выбор, кого повышать: человека, который закончил бакалавриат, или того, кто окончил магистратуру при одинаковом опыте. Конечно, выберут последнего, — считает Семён.

Профессионал

Фото: Савелий Петрушев

Знакомиться с работой по специальности «в поле» Семён начал ещё после третьего курса. Тогда он проходил производственную практику в тюменской Сибирско-Уральской Энергетической Компании. Здесь молодой специалист помогал внедрять элементы цифровой схемы электросетей. Тем же летом успел поработать электромонтёром на «Почте России». В задачи входило обслуживание системы освещения, установка вывесок и прочий мелкий ремонт.

А на четвёртом курсе вуз отправил его на «Балтийский судостроительный завод» под эгидой студенческого отряда «Объединенной судостроительной корпорации».

— Мы приехали на вахту в Санкт-Петербург. Нам дали хостел недалеко от завода и каждое утро ходили на производство. Работали на заготовке кабельной продукции, её прокладкой занимались на атомном ледоколе «Якутия» — очень интересный опыт был, — вспоминает студент.

Во время последнего семестра четвёртого курса учебная нагрузка уменьшилась, и Семён решил найти работу.

— Мне не хватало реального опыта. Но хотелось уже не на практику на месяц-два ездить, а основательно подойти к этому вопросу. Я подумал, если я смогу совместить учёбу с работой, то буду получать и теорию, и практику. Соответственно, на выходе из университета у меня уже будет опыт, — отмечает Семён.

Пообщавшись с окружением, уточнив, кто где работает, и, посмотрев вакансии, Семён узнал, что на ГРЭС-2 появилось место. Прошёл собеседование и в марте, за несколько месяцев до выпуска, приступил к работе.

— Совмещать работу и учёбу было сложно. Приходилось отпрашиваться на пары, набирал в часах долг и потом летом его отрабатывал, — рассказывает Семён.

На предприятии Шабуров работает по графику «пять через два», смены длятся по восемь часов. Вместе с коллегами Семён занимается ремонтом и обслуживанием цепей РЗА, а также проводит высоковольтные испытания.

— Учусь вечером и в выходные дни. Летом, когда диплом защитил, два месяца вообще сказкой были, потому что учёбы нет — только работа. Настоящие каникулы! — считает Семён.

В магистратуре совмещать работу и учёбу стало чуть проще. Пары начинаются в 16:30, поэтому Семён успевает доработать смену, присутствуя на половине занятия дистанционно, на половине — очно. Домой возвращается в семь, либо к девяти. График интенсивный:

— Это такой вызов себе, и работу сделать, и учиться, — подчёркивает студент. — Должна быть строгая дисциплина, уже нет возможности тратить время впустую.

Фото: Савелий Петрушев

На работе образование продолжается. Некоторые тонкости Семён узнает от своих старших коллег даже раньше, чем от преподавателей. Кроме того, регулярно проходит внутреннее обучение. Шабуров уже получил допуск к высоковольтным испытаниям, работам на высоте и стал инструктором по оказанию первой помощи.

— Когда в электроцех приходит новый сотрудник, то о том, как оказывать первую помощь на производстве и о правилах охраны труда теперь ему рассказываю я, — поясняет Семён.

Вместе с ним в цехе работают ещё несколько ребят, совмещающих работу и учёбу. На предприятии умеют привлечь студентов и понимают, как включить их в рабочий процесс.

— Станции, подобные ГРЭС-2, сложны по своему устройству, наполнению оборудованием, и они уникальны. Можно одновременно поработать со старым советским оборудованием и новейшей электроникой, — отмечает Семён Шабуров, — я очень рад, что у меня появилась возможность удовлетворить свой интерес и получить опыт.

Фото: Савелий Петрушев

Семён не скрывает, что свою жизнь в дальнейшем хочет связать с электроэнергетикой.

— Планирую остаться на ГРЭС-2 и двигаться по карьерной лестнице. Сейчас у меня пятый разряд, планирую получить шестой разряд электромонтера по релейной защите. Появится возможность для карьерного роста, — рассуждает Семён. - Ну, а дальше планирую поступить в аспирантуру. Ведь совмещать работу и учёбу мне уже привычно.

Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня студенты стремятся начинать карьеру уже в университете. Ключевую роль в ней составляет работа с наставником. Такой формат позволяет сразу оттачивать на практике полученные в вузе теоретические знания, но при этом не в слепую, а под руководством опытного специалиста предприятия. Работодателям же мы бы посоветовала активнее открывать двери для стажеров. Наставничество помогает «вырастить» лояльных специалистов под нужды компании, а студенты получают самый качественный старт в профессии, — отметила руководитель Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».