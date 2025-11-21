Семён Шабуров, АО «Томская генерация». Как не тратить время на ерунду и стать более востребованным выпускником
Совмещать работу по специальности и учёбу — настоящий вызов. Тем, кто идет по этому пути, движут разные цели: от стремления к финансовой независимости до желания обойти однокурсников в карьерной гонке.
В новом выпуске нашей серии материалов, подготовленных совместно с Департаментом труда и занятости населения, рассказываем о Семёне Шабурове. Днём он электромонтер по ремонту и обслуживанию релейной защиты пятого разряда ГРЭС-2 АО «Томская генерация», а вечером — магистрант Томского политеха.
Студент
Пять лет назад, заканчивая школу в Тюмени, Семён, в поисках востребованного образования, пришел к электроэнергетике. Набрав по итогам выпускных экзаменов 230 баллов, парень отправился покорять Томский политех.
— В Тюмени техническое образование слабее. Я изучил рейтинги, Томский политех очень серьезным оказался. Поэтому подал документы и поехал туда еще до объявления результатов экзаменов, — вспоминает Семён Шабуров. — Тюмень — очень развитый в плане инфраструктуры город, его маленькой Москвой называют. А Томск не такой. Но ничего, погулял, посмотрел, уютный старинный город.
Поступив в Политех, Семён сразу занял активную позицию. На первых двух курсах парень был профоргом, а потом стал старостой группы.
На втором курсе Семён определился с направлением и пошел на «Высоковольтные электроэнергетику и электротехнику». Здесь студент встретил наставника — кандидата технических наук, доцента отделения электроэнергетики и электротехники — Анатолия Юрьевича Юшкова.
— Мой руководитель направления в бакалавриате очень интересный специалист, на третьем курсе даже удалось поработать с ним над научной статьей и позже её выпустить. Он сам до 40 лет на производстве работал, а потом пришёл преподавать в университет, — отметил Семён. - Чувствуется большой контраст между теми людьми, кто живёт в вузе и теми, кто пришёл с производства. Практики, как правило, могут принести тот опыт, который теоретики не дадут.
На двух последних курсах бакалавриата было больше профильных дисциплин, что очень радовало ориентированного на практическую сторону профессии студента. А после окончания Семён поступил в магистратуру на направление «Электрические сети и электростанции». Другого пути он для себя даже не предполагал.
— Я сразу знал, что пойду в магистратуру, чтобы повышать свою квалификацию, в том числе и для карьерного продвижения. Вот будет выбор, кого повышать: человека, который закончил бакалавриат, или того, кто окончил магистратуру при одинаковом опыте. Конечно, выберут последнего, — считает Семён.
Профессионал
Знакомиться с работой по специальности «в поле» Семён начал ещё после третьего курса. Тогда он проходил производственную практику в тюменской Сибирско-Уральской Энергетической Компании. Здесь молодой специалист помогал внедрять элементы цифровой схемы электросетей. Тем же летом успел поработать электромонтёром на «Почте России». В задачи входило обслуживание системы освещения, установка вывесок и прочий мелкий ремонт.
А на четвёртом курсе вуз отправил его на «Балтийский судостроительный завод» под эгидой студенческого отряда «Объединенной судостроительной корпорации».
— Мы приехали на вахту в Санкт-Петербург. Нам дали хостел недалеко от завода и каждое утро ходили на производство. Работали на заготовке кабельной продукции, её прокладкой занимались на атомном ледоколе «Якутия» — очень интересный опыт был, — вспоминает студент.
Во время последнего семестра четвёртого курса учебная нагрузка уменьшилась, и Семён решил найти работу.
— Мне не хватало реального опыта. Но хотелось уже не на практику на месяц-два ездить, а основательно подойти к этому вопросу. Я подумал, если я смогу совместить учёбу с работой, то буду получать и теорию, и практику. Соответственно, на выходе из университета у меня уже будет опыт, — отмечает Семён.
Пообщавшись с окружением, уточнив, кто где работает, и, посмотрев вакансии, Семён узнал, что на ГРЭС-2 появилось место. Прошёл собеседование и в марте, за несколько месяцев до выпуска, приступил к работе.
— Совмещать работу и учёбу было сложно. Приходилось отпрашиваться на пары, набирал в часах долг и потом летом его отрабатывал, — рассказывает Семён.
На предприятии Шабуров работает по графику «пять через два», смены длятся по восемь часов. Вместе с коллегами Семён занимается ремонтом и обслуживанием цепей РЗА, а также проводит высоковольтные испытания.
— Учусь вечером и в выходные дни. Летом, когда диплом защитил, два месяца вообще сказкой были, потому что учёбы нет — только работа. Настоящие каникулы! — считает Семён.
В магистратуре совмещать работу и учёбу стало чуть проще. Пары начинаются в 16:30, поэтому Семён успевает доработать смену, присутствуя на половине занятия дистанционно, на половине — очно. Домой возвращается в семь, либо к девяти. График интенсивный:
— Это такой вызов себе, и работу сделать, и учиться, — подчёркивает студент. — Должна быть строгая дисциплина, уже нет возможности тратить время впустую.
На работе образование продолжается. Некоторые тонкости Семён узнает от своих старших коллег даже раньше, чем от преподавателей. Кроме того, регулярно проходит внутреннее обучение. Шабуров уже получил допуск к высоковольтным испытаниям, работам на высоте и стал инструктором по оказанию первой помощи.
— Когда в электроцех приходит новый сотрудник, то о том, как оказывать первую помощь на производстве и о правилах охраны труда теперь ему рассказываю я, — поясняет Семён.
Вместе с ним в цехе работают ещё несколько ребят, совмещающих работу и учёбу. На предприятии умеют привлечь студентов и понимают, как включить их в рабочий процесс.
— Станции, подобные ГРЭС-2, сложны по своему устройству, наполнению оборудованием, и они уникальны. Можно одновременно поработать со старым советским оборудованием и новейшей электроникой, — отмечает Семён Шабуров, — я очень рад, что у меня появилась возможность удовлетворить свой интерес и получить опыт.
Семён не скрывает, что свою жизнь в дальнейшем хочет связать с электроэнергетикой.
— Планирую остаться на ГРЭС-2 и двигаться по карьерной лестнице. Сейчас у меня пятый разряд, планирую получить шестой разряд электромонтера по релейной защите. Появится возможность для карьерного роста, — рассуждает Семён. - Ну, а дальше планирую поступить в аспирантуру. Ведь совмещать работу и учёбу мне уже привычно.
— Сегодня студенты стремятся начинать карьеру уже в университете. Ключевую роль в ней составляет работа с наставником. Такой формат позволяет сразу оттачивать на практике полученные в вузе теоретические знания, но при этом не в слепую, а под руководством опытного специалиста предприятия. Работодателям же мы бы посоветовала активнее открывать двери для стажеров. Наставничество помогает «вырастить» лояльных специалистов под нужды компании, а студенты получают самый качественный старт в профессии, — отметила руководитель Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.
Фото: Савелий Петрушев
