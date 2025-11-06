Дом молодежи в Томске начнет работать с января 2026 года

6 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Дом молодежи в томском историческом здании на улице Розы Люксембург 8 откроется в начале 2026 года, практически сразу после окончания капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Владимир Радул на прошедшем сегодня, 6 ноября, выездном совещании главы города Дмитрия Махини.

По словам Радула, сейчас объявлено два аукциона на закупку оборудования для будущего Дома молодежи. Среди предметов — мебель, малые архитектурные формы, медиаоборудование, музыкальные инструменты, компьютеры и пр. Их поставки ожидаются в конце ноября.

— Благодаря вам [мэру Томска Дмитрию Махине] сейчас добавили еще семь млн рублей. На эти деньги мы закупим гимнастическое оборудование в бальный зал и дополнительно новое оборудование для музыкальной студии. Вопрос под контролем, рисков нет. К открытию Дома молодежи все оснащение будет готово, — рассказал Владимир Радул.

Заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Владимир Радул и глава Томска Дмитрий Махиня Фото: Савелий Петрушев

Заммэра обратил внимание на то, что сейчас одной из проблем в благоустройстве территории будущего Дома молодежи является отсутствие в проекте ограждений на заднем дворе. Радул предложил рассмотреть возможность установки соответствующего забора с автоматическими воротами для пожарного выезда:

— По границе здания сейчас не предусмотрено ничего. То есть, если забор не поставить, здесь будет парковка, а мы собираемся это пространство использовать в летнее время, чтобы проводить тут публичные мероприятия, — отметил заммэра.

Задний двор Дома молодежи, который будет огражден в следующем году Фото: Савелий Петрушев

Дмитрий Махиня в свою очередь поддержал идею. Он подчеркнул, что забор должен в сочетаться с историческим зданием и добавил, что профлист не будет там смотреться уместно. По мнению градоначальника, поставить подходящее ограждение можно будет уже следующим летом.

Передний фасад здания Фото: Савелий Петрушев

Капитальным ремонтом исторического здания на ул. Розы Люксембург 8 занимается ООО «Электромонтаж». По контракту все работы на объекте должны быть закончены до 25 декабря 2025 года. По словам представителя подрядчика, ремонт идет согласно графику, сейчас полностью завершены крупные уличные работы, идет внутренняя отделка помещений и покраска стен.

Внутренняя отделка помещений Фото: Савелий Петрушев

— Ремонт идет сверху-вниз, поэтому подвальные помещения будут отремонтированы последними, — рассказывает заммэра Владимир Радул. — Здесь планируется разместить экспозицию, посвященную годам Великой Отечественной войны, а в соседнем зале — экспозицию, посвященную Специальной военной операции в наши дни. Дизайн музейных помещений уже готов, экспонаты готовы, как только подрядчик закончит, мы сразу начнем монтировать музейные экспозиции.

Подвальное помещение, где планируют разместить экспозицию, посвященную СВО Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Глава города Дмитрий Махиня отметил, что Дом молодежи является знаковым объектом для Томска, его важно запустить в срок:

— Город Томск повторно «Росмолодежью» номинирован на звание Молодежной столицы России. Наша задача — не просто закончить ремонт, а именно запустить Дом молодежи как новое учреждение. Строители заверили в том, что идут согласно срокам. Я сам это вижу. Нормальный, хороший темп, много людей работает, — заключил Махиня.

Напомним, здание по ул. Розы Люксембург 8 построено в конце XIX века. В 1877 году городское общество пожертвовало его для Томского реального училища, которое назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 году. Подобного рода заведение стало первым в Западной Сибири. О нем мы подробно писали в нашем материале.

В 2021 году на стене здания в рамках фестиваля Street Vision появился мурал «Отверженность». Его автором стал Евгений Макшаков aka Chervi. Он изобразил девочку с поросячьим пятачком и ушками высотой с двухэтажный дом. Представители облкомитета по охране объектов культурного наследия назвали это незаконным, но просто закрасить граффити было нельзя, так как здание является памятником регионального значения. В итоге изображение убрали во время капитального ремонта в 2025 году.

