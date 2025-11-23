Пожилая женщина попала под колеса «скорой» в Северске

Сегодня днем, 23 ноября, в Северске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился около 13.05 на пр. Коммунистическом, 33. По предварительным данным, водитель «скорой» ехал с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, когда сбил 73-летнюю женщину. Она находилась на нерегулируемом пешеходном переходе, двигаясь слева-направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешехода доставили в медучреждение для осмотра. Пациента, который в момент происшествия находился в «скорой» госпитализировала другая бригада медиков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

