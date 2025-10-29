Эксперт Пушкинского музея расскажет томичам о Ренессансе и барокко

29 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На этой неделе в Томске пройдут две лекции эксперта ГМИИ им. А.С. Пушкина — ведущего научного сотрудника отдела Старых мастеров, автора книги «Музей Гетти» и курса видеолекций по скульптуре Ренессанса Василия Расторгуева.

Спикер окончил кафедру общей истории искусства Исторического факультета МГУ, где защитил кандидатскую диссертацию по искусству позднего итальянского Возрождения и затем работал преподавателем, читая курс европейского искусства раннего Нового времени и спецсеминар по атрибуции в скульптуре. Василий Расторгуев — лауреат стипендии Библиотеки Герциана, автор научных статей, составитель каталога собрания скульптуры ГМИИ, участник международного реставрационного проекта по итальянской скульптуре Возрождения, а также постоянный спикер телеканала «Культура».

Как уточняют организаторы из Сибирского филиала Пушкинского музея, мероприятия пройдут в рамках цикла «История искусств в Кабинете Пушкинского». Лектор расскажет о Ренессансе и барокко.

Первая лекция состоится в пятницу, 31 октября. Она будет посвящена тому, как в XIX и в начале XX столетий, в эпоху осознанного собирательства и музейного коллекционирования, один за другим в разных странах начинают открываться музеи, посвящённые Ренессансу.

— Наш гость расскажет о том, что двигало этими процессами, кто стоял за ними, и какое отношение они имеют к сегодняшнему дню, — отмечают организаторы.

Лекция стартует в 18.30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Вторая лекция состоится в субботу, 1 ноября. Она посвящена исследованию исторических подходов к различным направлениям искусства Европы XVII и последующих веков. Слушатели узнают о смене моды, веяний, исследовательской оптики и переоценке атрибуций, а также уточнении биографий, которые создают сегодняшнее представление об искусстве барокко.

Лекция начнется в 18.30. Входа свободный по предварительной регистрации.

16+

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».