Томские ученые борются с грызунами-вредителями с помощью сов

Сотрудники Биологического института Томского государственного университета планируют использовать охотничьи навыки сов для борьбы с мышевидными грызунами и дроздами-рябинниками, которые вредят хозяйствам, сообщает пресс-служба ТГУ.

В рамках проводимых исследований биологи ТГУ анализируют численность и видовое разнообразие совообразных. Чтобы производить подсчеты было легче, ученые изготавливают и развешивают искусственные гнездовья — совятники.

— Если правильно выбрать место, совы охотно занимают такое жилье, поскольку сами они гнезд не строят. Некоторые наши совы в период размножения занимают прошлогодние гнезда ворон и сорок. Однако на всех таких мест для размножения не хватает, поэтому при наличии искусственных гнездовий совы вполне могут там поселиться. Это подтверждается опытом российский и зарубежных коллег, — объяснила аспирантка кафедры зоологии позвоночных и экологии Биологического института ТГУ Анастасия Сырцова. — За текущее лето мы при поддержке спонсоров было изготовили 55 совятников, большую часть уже развесили в лесах Томского района. Планируем сделать еще столько же в будущем году, чтобы увеличить выборку.

Часть совятников биологи ТГУ по согласованию с промпартнером разместили возле промышленных ягодных плантаций. Здесь основными вредителями выступают грызуны, которые поедают кору и корни растений, что представляет наибольшую опасность в зимний период, и дрозды-рябинники, склевывающие ягоду с кустов. Из-за обилия этих видов на данной территории, совы активно включают их в свой рацион, тем самым влияя на численность.

По словам ученых, в Томской области живут восемь видов сов, самые распространенные из которых ушастая и болотная, а также длиннохвостая неясыть. Птицы очень скрытны и сложны для изучения.

— По совам Томской области статей практически нет. Мы проводим учет численности, изучаем гнездовую биологию, особенности питания, сроки прилета и отлета перелетных видов, а также влияние антропогенного фактора на сов. Также дополнительно собираем информацию в соседних регионах, чтобы в дальнейшем провести сравнительный анализ, — отметила Анастасия Сырцова.

В пресс-службе отмечают, что есть только четыре научные группы, которые занимаются направленным исследованием сибирских сов, две из них находятся в Новосибирске, одна на Алтае и еще группа биологов ТГУ. Результаты исследований, которые Анастасия Сырцова, лягут в основу ее кандидатской диссертации, которая может стать первой для Томской области по данной тематике.

