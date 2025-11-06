Томичи смогут предложить изменения в проект городского бюджета на 2026 год

6 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Жители Томска смогут внести свои предложения в проект бюджета города на 2026 год. Их рассмотрят на общественных слушаниях, которые пройдут 18 ноября.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ознакомиться с проектом документа можно на сайтах горадминистрации, гордумы, а также в учреждениях «Муниципальной информационной библиотечной системы».

В свою очередь, градозащитники призывают горожан обратить внимание депутатов и представителей профильных органов власти на необходимость выделения бюджетных средств на ремонт ценных деревянных домов.

— Помните, как в прошлом году мы с вами отправляли письма в городскую думу перед проведением публичных слушаний по бюджету на 2025 год, и благодаря этому власти выделили 18 млн на ремонт нескольких ценных деревянных домов? Так вот, нужно сделать то же самое сейчас, — отмечает томская градозащитница и журналистка Олеся Бутолина. — Нужно набросать текст о том, почему нужно выделить деньги на сохранение исторического наследия и отправить его на электронную почту гордумы. Это займет пять минут, но сделает большое дело.

Мнения, замечания и предложения по проекту бюджета, а также заявления о выступлении на публичных слушаниях с приложением текста выступления и указанием вносимых предложений принимаются по адресу duma@admin.tomsk.ru или на официальном сайте Думы.

Предложения принимаются до 17 ноября включительно, заявление о выступлении — до 12 ноября.

Публичные слушания пройдут во вторник, 18 ноября, в зале заседаний администрации Томска (пр. Ленина, 73, 3-й этаж). Начало в 14.30.

