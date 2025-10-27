18+
В Томске возобновили полноценное движение по Аптекарскому мосту

Сегодня, 27 октября, в Томске возобновлено полноценное движение по Аптекарскому мосту. Его ремонт завершили накануне.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, подрядчик закончил работы с пришовными зонами деформационных швов. Пока пешеходы могут пользоваться мостом, переходя его по одной стороне.

— На днях специалисты получат от поставщика ретро-перила и фонари, займутся их установкой. Совсем скоро томичи смогут увидеть итог большой работы — отремонтированный и красивый Аптекарский мост, который станет украшением нашего Томска, — сказал Дмитрий Махиня.

Ремонт Аптекарского моста выполняет компания «Клинкерстрой» из Новосибирской области. Цена контракта порядка 33 млн рублей.

Напомним, Аптекарский мост находится в одноименном переулке в историческом центре города. В XIX веке через речку Ушайку к улице Кондратьевской (ныне — ул. Лермонтова) летом обычно устраивали временный переход, а в 1914 году возвели постоянный деревянный мост на каменных сваях. Как и проходящий по нему переулок, мост стали называть Аптекарским. В 1940 году деревянный заменил каменный мост на сваях, в 1987 он пережил последнюю перестройку.

Узнать подробнее об истории Аптекарского моста можно в соответствующем выпуске «Анатомии Томска».

