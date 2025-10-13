18+
Опубликован график подвоза воды во время завтрашнего отключения воды в Томске

Завтра, 14 октября, во время планового отключения воды в Октябрьском районе Томска будет организован подвоз питьевой воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Он будет осуществляться по следующему графику:

Напомним, завтра, 14 октября, жители домов на 28 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды из-за плановых работ в рамках капитального ремонта на сетях водоснабжения. Со списком адресов, попадающих под отключение, можно ознакомиться здесь.

