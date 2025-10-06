Жители домов на более 20 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды завтра

6 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 8 октября, в Томске жители домов более чем на 20 улицах Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с плановыми работами на сетях водоснабжения, которые проводятся в рамках их капремонта. Рабочие заменят аварийную запорную арматуру на ул. Ивановского, 14б. На время проведения работ, 09.00 до 14.00 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Александра Гилева ул, п. Озерки, 2, 4, 6, 12, 14;

Благовещенская ул, п. Росинка, 1 стр.1, 2б, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17;

Вербный пер, п. Росинка, 7, 16;

Вишня с.т., 100,122г/12, 123, 131, 134, 137, 140;

Дождевая ул, п. Росинка, 1, 2, 3, 9, 12, 13, 15, 15а, 20, 29, 30, 31, 36 стр.1;

Земляничная ул, п. Росинка, 1а, 2, 2а, 3, 4, 7;

Зорька СТ, 1а, 2, 2б;

Ивановского ул, 1в, 3, 4/15, 4 стр.15, 4 стр.5, 5, 6, 6/7, 6а, 6Б, 6в, 6в стр.2, 7, 8а, 8а стр.3, 9, 9а, 9Б, 11, 11а, 13, 14, 14а, 16, 20, 20/1, 21, 21 стр.2, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 28, 30;

Капитанская ул (п Росинка), 3, 4, 8, 11;

Кометный пер (п Росинка), 1, 4, 6, 7, 8, 10;

Лиственный переулок (пос. Росинка), 1, 2а, 2, 3;

Лунный пер, п. Росинка, 1;

Озерная улица (пос. Росинка), 3, 3а, 8;

Олега Крутикова улица (п. Озерки), 1, 2, 3, 5, 5, 8, 9, 11, 13;

Ореховый пер (пос. Росинка), 1, 1б, 4, 6, 8;

Ольховый переулок (пос. Росинка), 3, 5, 6, 9, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41;

Сергея Кляйна улица (п. Озерки), 6,11;

Юрия Селявского улица (п. Озерки), 5, 8;

Полярный пер, п. Росинка, 2 стр.1, 5, 5а, 6, 8, 9, 9а, 10, 12, 13;

Яблоневый пер (пос. Росинка), 2, 8, 13, 14 стр.1, 18, 19, 21, 22, 24 стр.1, 26, 28;

С.Т. Утро;

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

