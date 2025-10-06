18+
18+
РЕКЛАМА

Жители домов на более 20 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды завтра

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска Жители домов на более 20 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды завтра

Завтра, 8 октября, в Томске жители домов более чем на 20 улицах Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с плановыми работами на сетях водоснабжения, которые проводятся в рамках их капремонта. Рабочие заменят аварийную запорную арматуру на ул. Ивановского, 14б. На время проведения работ, 09.00 до 14.00 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Нарым глазами детей». В Томске презентовали буклет с работами юных художников из нарымской изостудии

4 октября 2025
Томские новости

Основатели «Кабинета редкостей» откроют в Томске заведение в мексиканском стиле

6 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на вечер свинга и цыганского джаза

19 сентября 2025
Томские новости

Перевыполняя планы. Сотрудники Томского филиала АО «ССК» отметили профессиональный праздник

11 сентября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на иммерсивный спектакль «Быть красивым»

26 сентября 2025
Томские новости

Великолепная семерка. В Томске выбрали лучших робототехников России

30 сентября 2025
Томские новости

Филолога из Томска, заговорившую в Таиланде на древнерусском языке, перевезут домой

8 сентября 2025
Томские новости

Четыре пескотряса подготовили в Томске для противогололедной обработки дорог

29 сентября 2025
Томские новости

«Ландыши» вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита

6 октября 2025