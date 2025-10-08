18+
Два «Дома за рубль» на Советской в Томске нашли своего инвестора

Определился инвестор, который займется восстановлением зданий по ул. Советская, 8 и 8б в рамках программы «Дом за рубль».

Как уточняют в пресс-служб мэрии, торги выиграла томская компания «Восторг». С ней заключен соответствующий договор аренды объектов деревянного зодчества.

В ближайшее время — 13 октября — мэрия Томска проводит очередной аукцион на право заключения договоров аренды «домов за рубль» по пер. Ванцетти, 18 (площадь более 300 кв. м) и ул. Кулева, 16 (площадь порядка 260 кв. м). Оба здания выставляются на торги впервые.

В свою очередь мэр Томска Дмитрий Махиня в своем телеграм-канале отмечает, что всего с начала года в рамках муниципальной программы было заключено семь договоров аренды по объектам на улицах Бакунина, Герцена, Советской и переулке Нахановича. Таким образом, в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома.

