Два ценных градоформирующих объекта выставлены на торги по программе «Дом за рубль» в Томске

В Томске впервые выставили на торги в рамках программы «Дом за рубль» два исторически ценных градоформирующих объекта в Ленинском и Кировском районах города. Аукцион состоится 13 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Потенциальным инвесторам предлагается в аренду двухэтажный деревянный дом на пер. Ванцетти, 18, площадью более 300 кв. м. Начальная цена — 117,2 тысячи рублей.

Также можно арендовать двухэтажное здание по ул. Кулева, 16, площадью чуть более 260 кв. м. Начальная цена — 100,6 тысяч рублей.

Оба объекта не подключены к централизованным сетям теплоснабжения, но подключены к сетям электроснабжения.

Заявки на участие можно подать до 19.59 (МСК) четверга, 9 октября.

На сегодняшний день по программе «Дом за рубль» в аренду передано 62 объекта, в том числе культурного наследия, деревянного и каменного зодчества. 18 домов уже восстановлены арендаторами.

