Экс-глава «Томскнефти» стал директором по производству в «НОВАТЭКе»

3 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Бывший генеральный директор АО «Томскнефть» ВНК» (на паритетных началах принадлежит ННК и «Газпром нефти») Александр Афонин стал директором по производству «НОВАТЭКа», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Афонин был назначен директором «Томскнефти» в 2024 году.

С 2017 года директором по производству «НОВАТЭКа» был Сергей Васюнин, который покинул компанию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».