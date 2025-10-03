18+
Экс-глава «Томскнефти» стал директором по производству в «НОВАТЭКе»

Город, Томские новости, интересные новости Томска компании назначения кадровые решения Экс-глава «Томскнефти» стал директором по производству в «НОВАТЭКе»

Бывший генеральный директор АО «Томскнефть» ВНК» (на паритетных началах принадлежит ННК и «Газпром нефти») Александр Афонин стал директором по производству «НОВАТЭКа», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Афонин был назначен директором «Томскнефти» в 2024 году.

С 2017 года директором по производству «НОВАТЭКа» был Сергей Васюнин, который покинул компанию.

