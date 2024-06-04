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Новым гендиректором «Томскнефти» назначен Александр Афонин

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Совет директоров «Томскнефти» назначил нового генерального директора предприятия. Им стал Александр Афонин, сообщает пресс-служба компании.

Ранее он работал техническим директором дочернего предприятия «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Заполярья», где отвечал за разработку и внедрение передовых методов нефтедобычи, нефтесервисные работы и инновационное развитие предприятия.

Новый директор является выпускником Тюменского государственного нефтегазового университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений». Свою карьеру начал в «Сибнефть-Ноябрьскнефтегазе», где за 14 лет прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до заместителя генерального директора — главного инженера.

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