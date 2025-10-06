Томичей приглашают посмотреть на «Экслибрисы Владимира Марьина» в «Кабинете Пушкинского»

6 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. Пушкина

В томском «Кабинете Пушкинского» открылась выставка Владимира Марьина — художника-графика, журналиста, библиофила, одного из лучших мастеров экслибриса.

В экспозиции представлены книжные знаки из фондов Научной библиотеки Томского государственного университета и собрания историка Людмилы Исаевой.

В процессе работы над экслибрисами Владимир Марьин развивал несколько тем, включая томское деревянное зодчество. Источником вдохновения для художника служили памятники деревянной архитектуры конца XIX — начала XX столетия. В их числе — томские Дом с драконами, Дом с грифонами и Дом с жар-птицами. э

Другой значимой темой работ Владимира Марьина была «Пушкиниана» — на протяжении многих лет жизни художник создавал книжные знаки, в композициях которых встречаются портретные изображения Александра Сергеевича Пушкина, воспроизведения рисунков поэта и фрагментов его рукописей, цитаты из произведений.

Выставка, организованная Сибирский филиалом ГМИИ им. Пушкина, продлится до 30 ноября и будет сопровождаться просветительской программой.

Увидеть экспозицию можно в здании Научной библиотеки ТГУ на пр. Ленина, 34а (5 этаж).

Подробная программа, дополнительные материалы и график работы «Кабинета Пушкинского» опубликованы на официальном сайте проекта. Следить за мероприятиями можно в социальных сетях Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

0+

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

