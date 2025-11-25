Томичей приглашают на финальную выставку «Медвежьего фестиваля»
Томичей приглашают на выставку «До свидания, наш ласковый Миша», посвященную завершению десятилетней истории знаменитого «Медвежьего фестиваля». Одновременно она экспонируется на двух площадках: в Музее деревянного зодчества и Музее историй Томска в Изумрудном доме.
По словам одного из организаторов выставки Ольги Радионовой, фестиваль и выставка в течение десяти лет проходили в стенах Первого музея славянской мифологии. В этому году новые работы представлены в Музее деревянного зодчества, а лауреаты прошлых лет — в Изумрудном доме:
— Эта выставка — прощание с нашим замечательным проектом, — говорит Ольга Радионова. — Мы уже привыкли, что каждый год у нас проходит фестиваль, мастера готовят новые работы. Но когда появилась информация, что проект завершается, мы договорились с Музеем славянской мифологии, который проводил «Медвежий фестиваль» все эти годы, что они разместят информацию о завершении проекта и сделают ссылочку на меня. То есть, все те, кто хотел представить новые работы, обращались ко мне. Эту выставку мы готовили практически вдвоем с Софьей Александровной Кугаевской.
Как отмечает Ольга, всего на выставке экспонируются работы около 35 мастеров, новых среди них — порядка 12, и, в основном, - это томичи. Радионова объясняет, что из-за недостатка рабочих рук и финансирования мастера из других городов не смогли принять участие в проекта. Исключением стали красноярцы, которые самостоятельно привезли свои изделия в Томск, и представители творческого объединения селькупов из города Колпашево.
— Это крепкие, хорошие мастера, работы у них интересные. Там есть и с деревом, и с войлоком, и керамика, и живопись. Они уже принимали участие в различных выставках и на других фестивалях, но на наш зашли первый раз, — рассказывает Ольга.
По ее мнению, особого внимания заслуживает керамист Наталья Иванова, чьи керамические светильники и текстильные произведения представлены на обеих выставках. Также Ольга советует обратить внимание на работы из папье-маше Марины Бартковой, которые расположены в Изумрудном доме, — это «Папа может», «Принцесса цирка», «Сны Настасьи Потаповны» и «Медведица Джо». Все они ранее занимали призовые места в номинациях «Медвежьего фестиваля».
Кроме этого, в Музее деревянного зодчества среди новых работ Ольга выделяет уникальное изделие томской мастерицы Надежды Желамской, выполненного в технике печворк. По словам Радионовой, Надежда Васильевна является одним из лучших специалистов по печворку в Томской области. Она добавляет, что более половины всех произведений посетители могут приобрести, тем самым поддержав мастера.
Ольга добавляет, что выставка «До свидания, наш ласковый Миша» будет работать до конца января 2026 года. В дальнейшем возвращаться к этому проекту она не планирует, но, надеется, что томские мастера декоративно-прикладного искусства найдут другие пространства для реализации своих работ:
— Мне жалко, что наши прикладники остаются без должного внимания. «Авангард» особо ими не занимается, и с каждым годом становится все меньше серьезных работ, потому что и учиться негде, и продаваться, и выставляться особенно. Творческих людей в Томске огромное количество — это золотые руки и головы, но они уезжают на другие фестивали по стране — это Москва, Питер, Екатеринбург, Суздаль и так далее... Сейчас департамент по культуре вроде как планирует открыть в Томске Музей ремесел, который призван сохранить скульптуры «Праздника топора». Может быть, там останется какое-то место и для остальных прикладников, — говорит Ольга.
Выставка «До свидания, наш ласковый Миша» открылась в Музее деревянного зодчества 14 ноября 2025 года. Ее можно посетить по адресам пр. Кирова, 7 и ул. Белинского, 19. Стоимость взрослого билета — 370 руб., льготного — 300 руб., детского (с 5 лет) — 220 руб. Доступно по Пушкинской карте.
Напомним, межрегиональный «Медвежий фестиваль» проводился в Первом музее славянской мифологии с 2015 года. В его основе — конкурс медведей ручной работы, но сам фестиваль был намного шире. В рамках мероприятия проходились лекции, мастер-классы, концерты и многое другое. В числе участников были как мастера из разных городов России, так и ближнего зарубежья.
Фото: Савелий Петрушев
