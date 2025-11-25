Томичей приглашают на финальную выставку «Медвежьего фестиваля»

25 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томичей приглашают на выставку «До свидания, наш ласковый Миша», посвященную завершению десятилетней истории знаменитого «Медвежьего фестиваля». Одновременно она экспонируется на двух площадках: в Музее деревянного зодчества и Музее историй Томска в Изумрудном доме.

По словам одного из организаторов выставки Ольги Радионовой, фестиваль и выставка в течение десяти лет проходили в стенах Первого музея славянской мифологии. В этому году новые работы представлены в Музее деревянного зодчества, а лауреаты прошлых лет — в Изумрудном доме:

— Эта выставка — прощание с нашим замечательным проектом, — говорит Ольга Радионова. — Мы уже привыкли, что каждый год у нас проходит фестиваль, мастера готовят новые работы. Но когда появилась информация, что проект завершается, мы договорились с Музеем славянской мифологии, который проводил «Медвежий фестиваль» все эти годы, что они разместят информацию о завершении проекта и сделают ссылочку на меня. То есть, все те, кто хотел представить новые работы, обращались ко мне. Эту выставку мы готовили практически вдвоем с Софьей Александровной Кугаевской.

Один из организатор выставки «До свидания, наш ласковый Миша» на открытии в Музее деревянного зодчества Ольга Радионова (вторая слева). Фото: Савелий Петрушев

Как отмечает Ольга, всего на выставке экспонируются работы около 35 мастеров, новых среди них — порядка 12, и, в основном, - это томичи. Радионова объясняет, что из-за недостатка рабочих рук и финансирования мастера из других городов не смогли принять участие в проекта. Исключением стали красноярцы, которые самостоятельно привезли свои изделия в Томск, и представители творческого объединения селькупов из города Колпашево.

— Это крепкие, хорошие мастера, работы у них интересные. Там есть и с деревом, и с войлоком, и керамика, и живопись. Они уже принимали участие в различных выставках и на других фестивалях, но на наш зашли первый раз, — рассказывает Ольга.

Один из организатор выставки «До свидания, наш ласковый Миша» на открытии в Музее деревянного зодчества Софья Кугаевская (по центру слева). Фото: Савелий Петрушев

По ее мнению, особого внимания заслуживает керамист Наталья Иванова, чьи керамические светильники и текстильные произведения представлены на обеих выставках. Также Ольга советует обратить внимание на работы из папье-маше Марины Бартковой, которые расположены в Изумрудном доме, — это «Папа может», «Принцесса цирка», «Сны Настасьи Потаповны» и «Медведица Джо». Все они ранее занимали призовые места в номинациях «Медвежьего фестиваля».

Кроме этого, в Музее деревянного зодчества среди новых работ Ольга выделяет уникальное изделие томской мастерицы Надежды Желамской, выполненного в технике печворк. По словам Радионовой, Надежда Васильевна является одним из лучших специалистов по печворку в Томской области. Она добавляет, что более половины всех произведений посетители могут приобрести, тем самым поддержав мастера.

Фото: Савелий Петрушев

Ольга добавляет, что выставка «До свидания, наш ласковый Миша» будет работать до конца января 2026 года. В дальнейшем возвращаться к этому проекту она не планирует, но, надеется, что томские мастера декоративно-прикладного искусства найдут другие пространства для реализации своих работ:

— Мне жалко, что наши прикладники остаются без должного внимания. «Авангард» особо ими не занимается, и с каждым годом становится все меньше серьезных работ, потому что и учиться негде, и продаваться, и выставляться особенно. Творческих людей в Томске огромное количество — это золотые руки и головы, но они уезжают на другие фестивали по стране — это Москва, Питер, Екатеринбург, Суздаль и так далее... Сейчас департамент по культуре вроде как планирует открыть в Томске Музей ремесел, который призван сохранить скульптуры «Праздника топора». Может быть, там останется какое-то место и для остальных прикладников, — говорит Ольга.

Фото: Савелий Петрушев

Выставка «До свидания, наш ласковый Миша» открылась в Музее деревянного зодчества 14 ноября 2025 года. Ее можно посетить по адресам пр. Кирова, 7 и ул. Белинского, 19. Стоимость взрослого билета — 370 руб., льготного — 300 руб., детского (с 5 лет) — 220 руб. Доступно по Пушкинской карте.

Напомним, межрегиональный «Медвежий фестиваль» проводился в Первом музее славянской мифологии с 2015 года. В его основе — конкурс медведей ручной работы, но сам фестиваль был намного шире. В рамках мероприятия проходились лекции, мастер-классы, концерты и многое другое. В числе участников были как мастера из разных городов России, так и ближнего зарубежья.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».