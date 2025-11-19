В Томске достроили парковку у Горбольницы №1

19 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба обладминистрации

На территории томской Городской клинической больницы №1 завершилось строительство парковки и проведено благоустройство территории, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На эти цели из областного бюджета был выделен 21 млн рублей. На эти средства оборудовали более 60 парковочных мест (включая места для людей с ограниченными возможностями), нанесли горизонтальную дорожную разметку, провели новую линию освещения, выложили тротуары, установили лавочки и высадили более 100 новых деревьев, а также провели частичный ямочный ремонт.

По словам главного врача Городской клинической больницы № 1 Александра Холопова, парковка решила проблему стихийного размещения личных автомобилей пациентов и сотрудников на прилегающей к поликлиникам и стационару территории. Это, в свою очередь, препятствовало свободному проезду спецтранспорта.

Фото: пресс-служба обладминистрации

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».