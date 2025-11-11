Томский НПЦ БАС разместил закупки на 1,5 млрд рублей с нарушениями — ФАС

11 ноября 2025

Томское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило нарушения при закупках оборудования АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиасистем Томской области» (НПЦ БАС), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные контролирующего ведомства.

По данным ФАС, компания разместила на электронной площадке более 40 извещений о запросах цен на поставку оборудования общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. При этом запросы цен фактически проводились без конкуренции, хотя организация получала бюджетные средства и обязана соблюдать закон о контрактной системе.

УФАС признало НПЦ БАС нарушившим статью 15 «Закона о защите конкуренции». Отмечается, что компания устранила нарушения в период рассмотрения дела. Вопрос о привлечении к административной ответственности будет рассмотрен дополнительно.

Ранее прокуратура Томской области уличила НПЦ БАС в закупке оборудования по завышенным ценам. В октябре 2024 года НПЦ за счет средств господдержки приобрел у ООО «Парадигма» (Екатеринбург) оборудование для участка механической обработки на сумму свыше 700 млн рублей. Однако в нарушение закона договор заключен без проведения конкурентной закупки и по цене, завышенной на 120 млн рублей. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании сделки недействительной, а также о взыскании излишне уплаченных средств. Ближайшее заседание по делу состоится 17 ноября.

В феврале 2025 года Томская область запустила НПЦ БАС, учрежденный регионом в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Общий объем инвестиций в создании НПЦ составил 2,2 млрд рублей.

