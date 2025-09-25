18+
С понедельника в Томске начнут отключать фонтаны

В понедельник, 29 сентября, в Томске отключат часть городских фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты организации «Инженерная защита сооружений» сольют воду в части фонтанов, очистят чаши, проверят оборудование. После этого они будут укрыты щитами на зиму, до следующего сезона.

— Фонтаны будем отключать последовательно, начнем с центральных — на площадях Новособорной и Батенькова. После этого регулярно будем проверять надежность консервации в течение зимы, — рассказала директор МКУ «ИЗС» Алена Валишева.

Всего в Томске семь городских фонтанов: на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.

Узнать, как они работают можно в соответствующем выпуске «Анатомии Томска».

