Томичам расскажут, в какие настолки играли предки в XIX веке

Томичам расскажут, в какие настолки играли предки в XIX веке

В воскресенье, 28 сентября, в Томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет лекция «Игра в традиционной культуре во второй половине XIX — начале XX века», сообщают организаторы.

Доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Томского государственного университета Вячеслав Шевцов расскажет о формах и смыслах подвижных и настольных традиционных игр в русской народной культуре.

— Не смартфон, а свайка, не видеоигры, а «сшибка», знакомство не в онлайне, а в хороводе. Для тех, кто хочет узнать, как выглядела игровая культура наших предков без гаджетов и социальных сетей! — сообщают организаторы.

Лекция пройдет в воскресенье, 28 сентября, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» на пр. Ленина, 44. Начало в 16.00, стоимость билетов: 450 рублей.

О карточной игре в России мы говорили с Вячеславом Шевцовым в нашем материале>>

Томские новости

