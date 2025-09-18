В сквере у ОКБ в Томске до сих пор не демонтировали некачественный асфальт

18 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский подрядчик, пообещавший заменить первый слой некачественного асфальта в сквере возле жилого дома на улице Ивана Черных, 127, до сих пор не выполнил работы. Об этом сообщил первый заместитель мэра Николай Глебович на прошедшем сегодня, 18 сентября, выездном совещании.

«Подрядчик заявил в очередной раз, что у него стоит техника, но он так и не демонтировал некорректно уложенные дорожки», — сказал Глебович.

Работы в сквере в районе ОКБ выполняет подрядчик ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Глава города Дмитрий Махиня отметил, что это не единственный взятый им объект. Он также занимается обновлением освещения на Белом озере и благоустройством сквера на улице Ивановского, 3-13 в рамках второй очереди.

«Один подрядчик, не буду скрывать его — это открытые наименования, оно есть в документации. Взял много объектов, существенно упав по цене на 30%, и после этого рассказывает, что у него не хватает ресурсов завершить объекты, хорошо, что у нас на Белом озере нашелся субподрядчик — фирма с хорошим бэкграундом. Думаю, что этот объект мы все равно сможем завершить. На Ивановского ситуация выглядит сложнее. Основной показатель — то, что подрядчик по пути к нам умудрился пропасть. Понимаю, что ему нечего сказать. Люди здесь [на площадке] не работают. Поэтому сейчас я направлю обращение в органы прокуратуры. Попрошу их также привлечь подрядчика к установленной законом ответственности. Мы со своей стороны, со стороны заказчика, примем все необходимые меры», — сообщил Махиня.

Напомним, что сквер на ул. Ивана Черных, 127 должны были сдать к 1 сентября 2025 года. В начале августа степень готовности объекта оценивалась в 60%. К тому моменту там был уложен первый слой асфальта. Однако при его проверке Центром технического надзора обнаружилось, что подложка «плавает». В результате этого на покрытии появились трещины и неровности. В свою очередь генеральный директор компании Константин Иванов сообщил, что укладка второго слоя запланирована на начало августа, но подрядчик так и не приступил к работам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».