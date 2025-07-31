В районе ОКБ в Томске обустроят сквер для велопрогулок

31 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

К 1 сентября в Томске должны обустроить сквер возле жилого дома на улице Ивана Черных, 127. Там появится асфальтовая дорожка, вдоль нее — газон и электрическое освещение. Как сообщил заммэра по благоустройству Денис Хафизов на прошедшем сегодня, 31 июля, выездном совещании, готовность работ оценивается в 60%.

Сейчас там уложен первый слой асфальта, однако при его проверке Центром технического надзора обнаружилось, что подложка «плавает». В результате этого на покрытии появились трещины и неровности. Как отмечает представитель подрядной организации, генеральный директор ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» Константин Иванов, причина дефектов — в особенностях почвы. По его словам, там болотистое место, из-за чего на некоторых участках покрытие «продавливается». По этой же причине укладка покрытия производилась вручную.

«На конструктив дорожной поверхности [предусмотрены] всего — ПГС (песчано-гравийная смесь — прим. авт.) и асфальт. А при ПГС с асфальтом очень сложно достигнуть уплотнения асфальтобетонной смеси. Тем более, место болотистое. Если бы здесь был конструктив, хотя бы щебень и сверху асфальтобетон, то таких бы вопросов не было. Даже в лаборатории удивились, когда делали испытания по плотности: как вы при такой ПСД (проектно-сметной документации) вообще можете достигнуть уплотнения?» — объяснил Иванов.

В свою очередь, Денис Хафизов сообщил, что использование асфальта на этом участке — желание самих жителей, которые хотели в сквере кататься на велосипеде:

«Жители очень просили [асфальтовую тропинку], так как у них нет мест, чтобы кататься на велосипедах с детьми. Они очень были против лавочек, чтобы здесь не скапливался народ. Но хотели, чтобы было твердое основание, чтобы можно было погулять, покататься», — говорит Хафизов.

Он так же отметил, что повреждения в асфальте можно устранить, если полностью заменить покрытие или положить поверх еще один слой. С ним согласен и Константин Иванов. По его словам, укладка второго слоя запланирована на следующую неделю. Как отмечает подрядчик, для этого будет использована асфальтоукладочная машина, так как работы будут проводиться уже на твердой поверхности.

Кроме этого, он добавил, что на следующей неделе начнется установка опор для освещения, затем строители займутся обустройством газона. Тот будет располагаться по обеим сторонам от асфальтовой дорожки, два метра шириной.

Благоустройство сквера в районе ОКБ предусмотрено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По словам главы города Дмитрия Махини, в 2025 году на его реализацию Томск получил 80 млн рублей. Всего запланировано обустроить девять общественных территорий. Самая большая и дорогая из них — сад «Белое озеро». Там планируют обновить пешеходные дорожки со стороны входа на перекрестке улиц Пушкина и Белозерской, установить новые перголы, велопарковку и провести озеленение.

Кроме сквера на Ивана Черных, ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» занимается обустройством Белого озера в рамках первой очереди, сквером им. Дмитрия Яблокова на Московском тракте, 8в и парком «Звездный» в мкр. «Наука».

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