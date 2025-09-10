18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске заменяют растения на ул. Красноармейской

Город, Городское благоустройство, Зелень в городе, Томские новости, интересные новости Томска высадки посадки Красноармейска растения зелень изгородь В Томске заменяют растения на ул. Красноармейской

В Томске на ул. Красноармейской подрядчик приступил к замене деревьев и кустарников, не прижившихся после посадки в 2024 году. Работы ведутся в рамках исполнения гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской заменили погибшие ивы на новые, здоровые саженцы. Сейчас бригады подрядчика приступили к обновлению живой изгороди из дерена, которая также потребовала реставрации.

В сообщении уточняется, что работы проводятся в рамках заключенного ранее муниципального контракта за счет подрядной организации.

— Создание устойчивых и здоровых зеленых насаждений — это процесс, который требует не только первоначальных усилий по посадке, но и внимательного последующего ухода, включая своевременную замену растений, не прошедших адаптацию. Сотрудники департамента делают все, чтобы сформировать красивый и жизнеспособный зеленый каркас города, который будет радовать жителей долгие годы, — сказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Кинева.

О том, как устроен процесс озеленение в Томске можно узнать в нашем материале.

Фото: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пенсионеры в теме: «Ростелеком» провел урок «Азбука интернета» в Мельниково

29 августа 2025
Интервью

«Суриков без купюр»: как красноярский историк опубликовал полную коллекцию эпистолярного наследия художника из фондов КККМ

5 сентября 2025
Томские новости

Физтех ТПУ отметит 75-летие экскурсиями на реактор и открытием новых городских пространств

1 сентября 2025
Томские новости

Инновации и карьера: «Ростелеком» продемонстрировал передовые решения на ИТ-конференции в Томске

8 сентября 2025
Томские новости

Томские проекты в сфере сохранения культурного наследия могут принять участие в конкурсе

3 сентября 2025
Томские новости

«Решение отказаться от рекламы на бортах троллейбусов и трамваев мы уже приняли» — мэр Томска

21 августа 2025
Томские новости

Двести тысяч на идею. Томским выпускникам выплатят по 200 тысяч рублей за стартапы в рамках конкурса «Стартап как диплом»

12 августа 2025
Рассказано

От запоев к культурным застольям. История алкоголика, который перестал рушить свою жизнь

19 августа 2025
Томские новости

Томский музей «Профессорская квартира» стал победителем всероссийской премии «Жить вместе»

27 августа 2025