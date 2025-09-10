В Томске заменяют растения на ул. Красноармейской
В Томске на ул. Красноармейской подрядчик приступил к замене деревьев и кустарников, не прижившихся после посадки в 2024 году. Работы ведутся в рамках исполнения гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской заменили погибшие ивы на новые, здоровые саженцы. Сейчас бригады подрядчика приступили к обновлению живой изгороди из дерена, которая также потребовала реставрации.
В сообщении уточняется, что работы проводятся в рамках заключенного ранее муниципального контракта за счет подрядной организации.
— Создание устойчивых и здоровых зеленых насаждений — это процесс, который требует не только первоначальных усилий по посадке, но и внимательного последующего ухода, включая своевременную замену растений, не прошедших адаптацию. Сотрудники департамента делают все, чтобы сформировать красивый и жизнеспособный зеленый каркас города, который будет радовать жителей долгие годы, — сказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Кинева.
Фото: пресс-служба мэрии
