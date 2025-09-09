В томском «Кабинете Пушкинского» пройдут лекции об Урарту и раннехристианском искусстве

9 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина

В Научной библиотеке Томского госуниверситета продолжится цикл лекций «История искусств в Кабинете Пушкинского», который стартовал весной этого года.

В течение сентября ведущие эксперты в области культуры будут рассказывать о живописи Урарту и раннехристианском искусстве, сообщают организаторы из Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Первая лекция «Загадки живописи Урарту. Реставрация археологических росписей Эребуни из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» состоится в пятницу, 12 сентября. Томичи узнают о совместном проекте Пушкинского музея и Государственного научно-исследовательского института реставрации, реализованном в 2018–2025 годах.

— Уникальная коллекция урартских и постурартских настенных росписей была открыта на холме Арин-Берд совместной археологической экспедицией Академии Наук Армянской ССР, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Управления по охране памятников Госстроя Армянской ССР в 1951–1968 годах. В ходе раскопок крепости Эребуни советские реставраторы спасли множество хрупких фрагментов древней живописи, обнаруженных в археологическом завале. Благодаря полевой консервации удалось безопасно извлечь фрагменты росписей из культурного слоя и экспонировать их в музее, — уточняют организаторы.

В 2018 году реставраторы вновь вернулись к вопросу консервации монументальной живописи из Эребуни. Для этого им предстояло восстановить руинированные фрагменты, удалить следы предыдущих реставрационных вмешательств. Кроме того, этот проект принес и новые открытия, о которых будет рассказано на встрече.

Лекцию проведут художник реставратор высшей категории Галина Вересоцкая и ведущий искусствовед Отдела Древнего Востока Пушкинского музея Рамиль Вергазов. Мероприятие стартует в 18.30.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

В субботу, 13 сентября, серия лекций об искусстве Урарту в «Кабинете Пушкинского» продолжится. Рамиль Вергазов расскажет об экспонатах этого царства, которое являлось одним из ведущих древневосточных государств первой половины I тысячелетия до н.э. и оставило богатое художественное наследие. Лекция будет построена на ключевых художественных произведениях из коллекции Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина. Особый акцент сделают на жемчужине урартской коллекции Пушкинского музея — уникальном собрании фрагментов монументальной живописи эпохи Урарту и постурартской Армении из Эребуни.

Начало лекции в 12.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Следующий мини-курс лекций в «Кабинете Пушкинского» начнется в пятницу, 26 сентября. Перед томичами выступит заведующая отделом экскурсионной и лекционной работы ГМИИ им. А. С. Пушкина Мария Медведева.

Первая лекция будет посвящена развитию восточнохристианского искусства — от зарождения до завоевания Византии. Томичам покажут фрески римских катакомб, мозаики константинопольских храмов, памятники Великого Новгорода, сокровища Синайского монастыря и многое другое.

Лектор расскажет, как из античных форм рождался новый стиль, выражающий дух христианства, как архитектура стала зримым воплощением религиозных идей и почему средневековые живописцы избегали натуроподобия.

Лекция стартует в 18.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

В субботу, 27 сентября, Мария Медведева проведет еще одну лекцию, на которой расскажет о роли храмов и монастырей в частной и общественной жизни людей, о значении этих религиозных центров для истории и культуры всей средневековой Европы. А еще томичи узнают об устройстве собора и двух главных стилях, определивших облик зданий в Средние века, — суровой романике и возвышенной готике.

Лекция стартует в 12.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Все мероприятия пройдут на 5-м этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а).

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

16+

