Первый троллейбус, с которого сняли рекламу, вышел на маршрут №3 в Томске

Сегодня, 27 августа, в Томске на маршрут №3 вышел обновленный троллейбус, с которого сняли рекламу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, транспортное средство покрасили в стиле новых «Адмиралов», который с начала года курсируют по альтернативному маршруту №6.

— Такое оформление — инициатива сотрудников и, конечно, так троллейбус выглядит красивее, чем с рекламой на бортах. К тому же, помимо визуального шума на городских улицах, рекламные баннеры портят кузов, — сказал генеральный директор ТТУ Евгений Черепанов.

По его словам, в дальнейшем обновленная машина будет курсировать и по другим маршрутам.

Напомним, ранее мэр Томска Дмитрий Махиня утверждал, что городские власти решили отказаться от размещения рекламы на бортах троллейбусов и трамваев.

