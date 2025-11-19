Анатомия Томска: отопление города

19 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Каждую зиму в Томске по трубам протекают сотни тысяч тонн горячей воды — она греет нас дома, в школах, магазинах и учреждениях.

Как она туда попадает и как устроено городское отопление? Кто и где греет для него воду? Сколько километров сетей обеспечивают нас зимним уютом и сколько из них отремонтировали в этом году?

В новой серии нашего совместного с мэрией проекта «Анатомия Томска» рассказываем об устройстве отопительной системы города и ее приведении в порядок.

Отопительная система Томска – это большой комплекс, который включает в себя три централизованных источника теплоснабжения (ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ТЭЦ-3) и локальные котельные, обширную сеть теплосетей, тепловые узлы и внутридомовое оборудование. Основное генерирующее и вспомогательное оборудование находится на площадях компании «Томская генерация». С помощью котлоагрегатов там генерируется пар которым раскручиваются турбины генерирующие электрическую энергию, отработавший после турбин пар идёт на подогрев сетевой воды, которую подают по магистральным и квартальным сетям к жилым домам.

Внутри домов также есть свой тепловой пункт, который получает теплоноситель из городской теплосети, преобразует его до приемлемых для внутридомовых сетей параметров и распределяет по внутренней системе дома. Надо отметить, что в частных домах используются автономные системы, где источником тепла может быть газовый, электрический и другие котлы, а также печи с водяным контуром, — рассказывает заместитель мэра Томска, начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров. Фото: Валерий Доронин

Общая протяжённость тепловых сетей в городе составляет почти 680 км. Какие они?

Смотрите в нашей инфографике.

Магистральные сети находятся в собственности АО «ТомскРТС», а подавляющее большинство квартальных переданы ему в эксплуатацию. Именно поэтому компания является основной теплоснабжающей организацией в городе.

Сейчас «ТомскРТС» эксплуатирует 619 км тепловых сетей, 20 локальных источников теплоснабжения, 44 перекачивающие насосные станции и 45 центральных тепловых пунктов!

Более 93% жилья и объектов соцсферы, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, находится в зоне ее ответственности. Именно «ТомскРТС» обязаны готовить сети к работе в отопительный период, поясняет Путров.

— В этом году мэр Томска Дмитрий Махиня отдал распоряжение начать отопительный сезон 23 сентября. Последние несколько лет мы стартуем его как раз в период с 15 по 25 сентября. В это время, как правило, в городе наступает «бабье лето», что позволяет поэтапно выйти на необходимую нагрузку системы и минимизировать дискомфорт для жителей, — рассказывает заместитель мэра. — На отладку всех механизмов в среднем уходит две-три недели. При этом подавляющее большинство домов получают тепло уже в первые несколько дней со старта сезона.

На зимний режим системы переводятся поэтапно. Управляющие организации проводят регулировку режимов на внутридомовом оборудовании, ресурсники — переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей. Администрации районов контролируют подачу отопления в жилые дома, специалисты департаментов мэрии отслеживают его включение в подведомственных учреждениях.

— Подготовка к предстоящему отопительному сезону начинается, можно сказать, сразу после завершения нынешнего, еще весной. Сети поэтапно выводят в плановый и капитальные ремонты, проводят гидравлические испытания. В этом году ресурсники после таких испытаний подготовили к несению тепловых нагрузок более 600 километров теплотрасс города, оборудование и множество зданий, — отмечает Дмитрий Путров.

Еще до начала отопительного сезона по поручению мэра Томска начинают работать горячие линии в районных администрациях и департаменте городского хозяйства, где горожане могут оперативно узнавать информацию о подключении тепла в их доме.

В 2025 году Томску впервые были выделены более 470 млн рублей из областного и федерального бюджетов на проведение масштабного ремонта коммунальной инфраструктуры.

— Это важный шаг для города, где коммунальные сети имеют большой износ. В результате благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы обновили более двух километров городских сетей: провели капремонт участков тепловой сети на ул. Беринга и ул. И. Черных и Б. Куна, построили квартальную теплосеть на ул. Б. Подгорная, а также реконструировали водовод в районе ул. Пушкина, — поясняет заместитель мэра.

Еще 1,2 км тепловых сетей переложили по программе капремонта «ТомскРТС».

Отдельно разбираются с «последней милей» — сетями, подходящими непосредственно к домам.

— Уже несколько лет мы успешно реализуем муниципальную программу по ремонту ветхих сетей после выносных теплоузлов. Это подводящие к дому сети, как правило, бесхозны и находятся в плохом состоянии. Та «Ахиллесова пята», из-за которой зачастую жители домов дольше срока оставались без горячей воды или отопления, — рассказывает Путров. — Проблему мы планомерно решаем. В этом году по предложению мэра Томска Дмитрия Махини сумма на ремонт таких сетей была увеличена до 50 млн рублей.

Средства, по словам заместителя мэра, распределяют между департаментом и районными администрациями, что позволяет увеличить число бригад, работающих на проблемных адресах.

— В этом году ремонт мы начали еще до официального завершения отопительного сезона и продолжали до первого снега. На сегодняшний день отремонтировали сети на более чем 70 адресах общей протяженностью более 2,5 км, — отмечает глава департамента городского хозяйства Дмитрий Путров. Фото: Савелий Петрушев

К зиме подготовили и более четырех десятков котельных Томска. Причем в Лоскутово в этом году провели капитальный ремонт газовой котельной, от которой запитаны не только жилые дома, но и больница, школа, завод и не только.

— Мы понимаем, насколько важно каждый год обновлять инженерную инфраструктуру города. Поэтому в следующем году продолжим работы по нацпроекту – будет капитально отремонтирован ряд объектов. Кроме того, благодаря инфраструктурному кредиту, который получен Томской областью, мы направим средства на модернизацию коммунального хозяйства Томска. Общая сумма значительная – почти 890 млн рублей, работы будут проведены в 2026-2027 годах.

Средства на ремонт выделены сразу по двум проектам. Первый позволит капитально отремонтировать и реконструировать девять километров тепловых сетей в городе — на это заложено порядка 507 млн рублей. Второй будет направлен на модернизацию более восьми километров сетей водоснабжения и водоотведения. Инвестиции по этому проекту составляют 383 миллиона.

— Объекты определены - это наиболее изношенные и требующие замены участки сетей, по которым больше всего жалоб томичей на многочисленные раскопки. В частности, модернизируем водовод первого подъема, сети канализации по улице Мичурина и ветхие участки тепловых сетей в разных частях города, — пояснил заместитель мэра.

Для города это не просто ремонт труб — это инвестиции в нормальное функционирование всей системы централизованного отопления.

Трубы ГРЭС-2 Фото: Савелий Петрушев

Инфографика: Федор Шумилов

