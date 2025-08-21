«Решение отказаться от рекламы на бортах троллейбусов и трамваев мы уже приняли» — мэр Томска

21 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Власти Томска решили отказаться от размещения рекламы на бортах троллейбусов и трамваев, сообщил на сегодняшнем выездном совещании по теме развития Трамвайно-троллейбусного управления мэр города Дмитрий Махиня. На встрече также обсуждался критический износ трамвайных путей, кадровый дефицит водителей электротранспорта и необходимость приведения остановок к единому стандарту.

Решение об отказе от коммерческой рекламы на бортах электротранспорта Дмитрий Махиня принял в ходе совещания. Действующие рекламные контракты будут действовать до своего завершения, а новый подвижной состав будет оформлен уже в единой цветовой гамме.

— Я практически уже не видел в развитых городах такого визуального шума, максимально разрисованных трамваев, в разном стиле, с разными рекламами, иногда спорными. Я считаю, что наши троллейбусы и трамваи должны быть с городской символикой, понятных, одинаковых цветовых гамм. В дальнейшем весь наш подвижной состав будет однотипным. Я считаю, что это один из элементов дизайн-кода города, — отметил мэр.

Центральной темой обсуждения стало состояние трамвайных путей. В этом году был отремонтирован участок от улицы Енисейской до проспекта Фрунзе. Для ремонта использовалась современная технология скрепления рельсов пружинного типа, которое делает движение трамваев мягче и плавнее, рельсы держатся крепче. Сумма контракта на ремонт одного километра пути составляет 70 миллионов рублей.

Основные планы на 2026 год связаны с ремонтом трамвайных путей на улице Розы Люксембург. На этом участке работы не проводились около 18 лет. Рассматривается вариант полного отделения трамвайных линий от автомобильной дороги, так как совмещенный путь часто становится причиной сторонних аварий. Директор ТТУ Евгений Черепанов отмечает, что большого внимания требует участок от переулка Плеханова до площади Батенькова. Рельсовый путь там устроен на бетонной шпале, которую тяжело заменить в случае износа.

Черепанов также сообщил о кадровом дефиците: сейчас ТТУ не хватает порядка 40% водителей. Меры по повышению заработной платы поспособствовали возвращению некоторых сотрудников. Сейчас средняя зарплата у водителей троллейбуса составляет 80 тысяч рублей, у водителей трамвая — 77-78 тысяч.

Отдельно была затронута тема обновления подвижного состава. На линию выходят 40 троллейбусов, хотя по контракту необходимо выполнять выпуск 50 единиц. Работают почти все трамваи, оставляя при этом минимальный резерв.

— Конечно, мы мечтаем о дальнейшем обновлении пассажирского состава. Пока муниципальному бюджету все-таки это будет напряжно, поэтому сейчас направлена заявка в область для участия в национальных проектах. Будем надеяться, что она будет одобрена, — сообщил Дмитрий Махиня.

Мэр поручил в двухнедельный срок сделать инвентаризацию всех трамвайных остановок для приведения их к единому стандарту: из-за закупок у разных подрядчиков типы павильонов отличаются. Запланирована встреча с ТГАСУ по обсуждению технологии создания остановок на 3D-принтере и их себестоимости.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».