В Томске организован проезд экстренных служб к театру «2+Ку»

Департамент городского хозяйства и «ТомскРТС» решили вопрос с проездом крупной техники экстренных служб к театру «2+Ку» на пер. Южном, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках проводимого ресурсниками ремонта теплотрассы на ул. Савиных часть трубы (компенсатора на воздушной линии) была поднята.

— Компенсатор располагался на линии достаточно низко, что не позволяло в случае экстренной необходимости обеспечить проезд большой техники — например, пожарной машины. У нас было обращение от администрации театра, и сейчас в рамках проводимого капремонта мы эту проблему совместно решили, — отметил начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Подробнее об обновлении здания театра и мешавшим этой работе коммуникациям можно узнать в нашем материале.

Томские новости

