Экспертиза одобрила проект строительства акватермального комплекса на юге Томска

ООО «Сибстройэксперт» выдало положительное заключение по проектной документации для строительства акватермального комплекса «Южное море» в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

Проектную документацию подготовило ООО ««Архитектурно-проектною бюро «Диас» (Томск), застройщиком будет выступать ООО «Южное море» (Томск).

Согласно документации, комплекс будет расположен в южной части Томска по дороге в сторону томского аэропорта на Коларовском тракте.

Как сообщалось, проект строительства акватермального комплекса был поддержан на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в конце 2024 года. АНО «Агентство инвестиционного развития Томской области» было поручено проработать вопрос с ООО «Газпром газораспределение Томск» о возможных сроках обеспечения газом будущего проекта.

ООО «Южное море» было зарегистрировано в Томске в ноябре 2023 года, основным видом деятельности заявлена физкультурно-оздоровительная деятельность. 90% уставного капитала компании принадлежит бизнесмену Виталию Савицкому, который вместе с супругой владеет сетью частных клиник в Томске, также ему принадлежит строительная компания «Парус-Строй» и другой бизнес. Еще 10% УК принадлежат руководителю ООО Артему Багрееву, который ранее возглавлял крупнейшего производителя молочной продукции в Томской области — «Деревенское молочко», а также являлся президентом Томской ассоциации пищевиков.

