На юге Томска может появиться акватермальный комплекс

5 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В южной части Томска ООО «Южное море» планирует построить акватермальный комплекс, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Василия Потемкина.

«Проект создания первого в Томске аквапарка — в высокой степени проработки. Все, что необходимо для его реализации, у нас сейчас есть. Там по газу есть ограничения, но они решаемы в перспективе нескольких лет», — сказал Потемкин.

Также он отметил, что предположительно аквапарк будет расположен в южной части Томска по дороге в сторону томского аэропорта.

Согласно информации, размещенной на инвестиционном портале Томской области, проект строительства аквапарка был поддержан на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в конце 2024 года. Также АНО «Агентство инвестиционного развития Томской области» было поручено проработать вопрос с ООО «Газпром газораспределение Томск» о возможных сроках обеспечения газом будущего проекта.

ООО «Южное море» было зарегистрировано в Томске в ноябре 2023 года, основным видом деятельности заявлена физкультурно-оздоровительная деятельность. Единственным владельцем и руководителем компании является бизнесмен Артем Багреев, который ранее возглавлял крупнейшего производителя молочной продукции в Томской области — «Деревенское молочко», а также являлся президентом Томской ассоциации пищевиков.

В настоящее время в Томске существует лишь один открытый аквапарк с бассейнами, горкой и зонами отдыха на левобережье. В зимнее время года на территории аквапарка функционируют тюбинг-парк, горка и другие зимние аттракционы.

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