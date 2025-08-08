Осенью в томском Буфф-саду установят памятник Пушкину

Памятник Пушкину появится в томском Буфф-саду. Осенью рабочие установят его возле беседки.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, рабочая группа определила точку, где будет стоять памятник. Окончательное решение приняли городские депутаты на заседании Думы.

Монумент установят на видовой точке, где будет хорошо просматриваться из разных уголков сада.

— Надеюсь, томичи по достоинству оценят этот подарок и будут бережно относиться к новому памятнику, — сказал заместитель мэра Томска по благоустройству Денис Хафизов.

Напомним, ранее Буфф-сад был благоустроен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе «Формирование комфортной городской среды».

Об истории и устройстве этого парка можно узнать в выпуске «Анатомии Томска».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».