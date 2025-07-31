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В Медицинском сквере в Томске в сентябре включат новые фонари

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В Медицинском сквере в переулке Баранчуковском, 4 установили наружное электроосвещение в рамках второй очереди благоустройства общественных пространств. Их эксплуатация начнется в сентябре, сообщил сегодня, 31 июля, на выездном собрании первый заместитель мэра Томска Николай Глебович.

«Это объект прошлого года реализации объектов ФКГС („Формирования комфортной городской среды“ — прим. авт.). В этом году вторая часть — освещение. По контракт — его выиграла организация „Монтажстрой“ — стартовая цена была 3,2 млн рублей, по итогу она опустилась до 2,240 млн рублей. Тем не менее, все выполнено по проекту, есть светодиодная подсветка. Похожие фонари у нас стоят на 19 Гвардейской дивизии, перед „Буревестником“. В темное время суток очень красиво смотрятся», — говорит Глебович.

Он добавил, что фонари будут подключены к городской системе освещения и станут загораться по графику включения света. На этот момент оборудование прошло проверку и находится на стадии приёмки.

Напомним, благоустройство Медицинского сквера в переулке Баранчуковском, 4 началось в 2024 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году там сделали тротуарную плитку, установили качели, скамейки и урны, обновили газон.

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