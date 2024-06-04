В Томске на Черемошниках благоустроят три сквера к середине июня

4 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Летом 2024 года в Томске обустроят 13 новых общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день подрядчики планируют завершить к середине июня три объекта в микрорайоне Черемошники, сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня во время выездного рабочего совещания во вторник, 4 июня.

С заместителем мэра по благоустройству Николаем Глебовичем глава города посетил сквер «Купеческий» на пер. Дербышевский, 17, сквер «Районный» по пр. Ленина, 162 и сквер «Медицинский» на пер. Баранчуковский, 4. Все три территории выбраны на голосовании жителями Томска. Первые два объекта планируется сдать уже в ближайшие дни, а третий — в течение двух недель.

Сквер «Купеческий» на пер. Дербышевский, 17 Фото: Серафима Кузина

«Конечно, погода сюрпризы нам в этом году подбрасывает, но тем не менее, на всех трех территориях, которые мы проехали сегодня, работы идут с опережением графика. Пообщались с подрядчиками, и они заверили, что проблем с завершением работ не видят. Выездом доволен. Я думаю, мы досрочно эти общественные территории благоустроим», — сообщил Махиня.

Мэр Томска Дмитрий Махиня Фото: Серафима Кузина

В сквере на Дербышевского уже уложены дорожки, завозится земля для газона. Также там планируется установка парковых качелей. На выезде с Дербышевского на Ленина разбит еще один сквер. Его благоустраивает тот же подрядчик, что и первый объект, ООО «Профи». Там идет озеленение территории и ремонт пешеходных дорожек. Далее по Войкова в сторону «Карандашной фабрики» обустраивают сквер «Медицинский». На его территории планируется установка скамеек и урн, а также укладка газона.

Сквер «Районный» на пр. Ленина, 162 Фото: Серафима Кузина

Сквер «Медицинский» на пер. Баранчуковский, 4 Фото: Серафима Кузина

Как отметил мэр города, десять оставшихся территорий должны обустроить к концу этого лета. Сейчас работы начаты на всех объектах, их готовность оценивается в 50%. Также Махиня подчеркнул, что работы в Буфф-саду в этом году продолжатся:

«Некоторые жители думают, что он уже сделан, но почему-то где-то снята плитка, где-то следы машин. Там идёт третья очередь, мы тоже его продолжаем благоустраивать. Я надеюсь, что так же, как и по дорогам, завершим досрочно, чтобы жители города могли в летний период наслаждаться комфортной городской средой», — рассказал мэр города журналистам.

Фото: Серафима Кузина

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