Томичей приглашают на субботник в Михайловской роще

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2025 // Фото: предоставлено организаторами

В пятницу и субботу, 1 и 2 августа, в Михайловской роще Томске пройдет субботник, организованный в рамках ленд-арт фестиваля «Кладовая солнца».

Как уточняют организаторы, в течение двух дней участники будут собирать мусор, прибирать валежник, а также расчищать ручьи и водоёмы в парке.

— Михайловская роща стала для многих любимым местом для прогулок. Тенистые аллеи, родники, белки и бурундуки создают настроение покоя и умиротворения. А также нуждаются в уходе, — говорится в сообщении.

Организаторы приглашают к участию всех желающих, в том числе и с детьми. Весь необходимый инвентарь предоставят на месте.

В пятницу, 1 августа, субботник пройдет с 16.00 до 20.00. В субботу, 2 августа, наводить порядок в Михайловской роще будут с 12.00 до 20.00. Всех участников просят заполнить форму.

Напомним, с 16 по 17 августа в Михайловской роще Томска пройдет фестиваль лэнд-арта «Кладовая солнца». Художники создадут десять арт-объектов, которые разместят на территории парка. В рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы для детей и взрослых, танцевальные перформансы.

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