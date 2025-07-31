В Михайловской роще Томска появятся 10 арт-объектов

31 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 16 по 17 августа в Михайловской роще Томска пройдет фестиваль лэнд-арта «Кладовая солнца». Гостей ждут лекции, мастер-классы для детей и взрослых, танцевальные перформансы.

По словам организаторов, дизайнеры, художники и архитекторы с 3 по 15 августа создадут десять арт-объектов с использованием природных материалов. Готовые работы разместят в самых разных уголках парка.

Все желающие могут помочь в подготовке площадки для грядущего фестиваля на субботнике 1 августа с 16.00 до 20.00 и 2 августа с 12.00 до 20.00. Необходимые инструменты организаторы обещают выдать.

«Кладовая солнца» пройдет 16 и 17 августа с 12.00 до 20.00. Вход на мероприятие свободный.

Организаторами выступили творческая мастерская «Зелёная Мама», девелоперская компания «1&3» (застройщик проектов «Михайловский парк-квартал» и урбан-квартал «Парапарк») при поддержке Администрации г. Томска, Департамента по культуре Томской области и Сибирского ботанического сада.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».