«Подписные издания» выпустят книгу краеведа-волонтера об истории керамики в Петербурге

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2025 // Фото: Ксения Сидорина

Культовый петербургский магазин «Подписные издания» выпустит книгу Ксении Сидориной «Осторожно отмыто: истории о Петербурге, метлахе, печах, витражах и Гэнге». В её основу легла работа по реставрации волонтерами исторической архитектуры.

С 2019 года Ксения Сидорина вместе с командой краеведов «Гэнгъ» изучает и реставрирует архитектурные детали в бывших доходных домах Санкт-Петерубурга. Эта деятельность переросла в основание краеведческого фестиваля «Крайконъ», а также в написание книги. «Осторожно отмыто» — полный сборник клейм метлахской плитки и кафеля на русском языке.

— Это еще и путеводитель, с которым можно смело отправляться гулять по Петербургу в поисках уже отмытых витражей, печей, плиточных полов и стен, а также коллекция памятных историй о непредсказуемой, но важной работе Гэнга: вполне возможно, они вдохновят читателя своими руками сделать что-нибудь для любимого города — или просто по-новому взглянуть на знакомые улицы и собственную парадную, — отмечают «Подписные издания».

По словам Ксении Сидориной, главы книги выстроены по одной логике: сначала рассказывается о конкретном керамическом заводе, а после следуют истории о том, как автор и команда «Гэнгъ» имели дело с его наследием. В издание также вошли уникальные иллюстрации архитектурных деталей Петербурга.

— Много снимали сами, много покупали в архивах и музеях, сканировали исторические документы, — отмечает автор «Осторожно отмыто».

Книга появится на полках магазинов в конце августа, сейчас можно принять участие в кампании предзаказа издания.

«Подписные издания» – книжный магазин в центре Петербурга, основанный в 1926 году. На его полках можно встретить интеллектуальную литературу: художественную прозу, книги по философии и истории, литературоведению и теории театра и кино. Особое внимание уделяется отделу искусствоведения и книгам для детей всех возрастов, можно найти журналы, канцелярию и сувениры.

В 2014 году магазин запустил собственное канцелярское и сувенирное производство, а с 2017 - активно работает издательское направление. «Подписные издания» публикуют художественную литературу и гуманитарный нонфикшн, эссеистику и книги о кино. Подробнее о том, как устроена работа этого направления, можно почитать в совместном проекте «Томского Обзора» и издательства «Макушин Медиа» «Книгоиздатели»:

Михаил Иванов, «Подписные издания»: «Книжники просто не могут жить по-другому»

Фото: телеграм-канал Ксении Сидоренко Ксюша Метлахтайл

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